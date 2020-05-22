В Британии задумали отказаться от медицинских масок из Китая

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон поручил составить планы по прекращению зависимости от Китая в отношении жизненно важных предметов медицинского назначения и другого стратегического импорта в свете вспышки коронавируса.

Об этом сообщила газета The Times.

В перечень товаров, которые могут попасть под запрет, внесли средства индивидуальной защиты и лекарства.

"Планы, получившие кодовое название "Защита проекта", включают в себя определение основных экономических уязвимостей Великобритании перед потенциально враждебными иностранными правительствами, как часть более широкого нового подхода к национальной безопасности", – сказано в материале.

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Согласно отчету, в рамках проекта были созданы две рабочие группы. Один источник издания сообщил, что целью было диверсифицировать линии поставок, чтобы они больше не зависели от отдельных стран в непродовольственных товарах первой необходимости.

Как сообщал OBOZREVATEL, из-за коронавируса экономика Китая в январе-марте сократилась на 6,8% по сравнению с 2019 годом. Падение ВВП к четвертому кварталу 2019-го составило 9,8%.