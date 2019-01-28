На пенсии украинцам не хватает 400 млрд: что теперь будет

В Украине дефицит пенсионного фонда увеличился на 17 млрд по сравнению с 2018-м и составил 167 млрд грн. Таким образом, чтобы пенсий хватило на всех, нужно дополнительно найти в бюджете 400 млрд грн в год.

Как сказано в материале "Сегодня", налогоплательщики заплатят дважды — сначала 22% ЕСВ, потом — за счет внесенных ими других налогов.

Пенсионные эксперты уверены, что в году проведения выборов перебоев и задержек с выплатой пенсий не будет, но опасаются этих проблем в будущие пару лет.

По оценке аналитиков, в 2019 году пенсионеров станет еще меньше, так как среди тех, кто достигнет в этом году пенсвозраста, только 55% будут иметь необходимый страховой стаж — 26 лет.

"Остальным, чтобы заработать хотя бы минимальную пенсию, придется работать до 63 лет (если их стаж к тому времени окажется не менее 19 лет) либо до 65 лет (стаж должен быть 21 год). Эти меры вместе с естественной смертностью пенсионеров снизят нагрузку на бюджет ПФ. Но все же она останется достаточно высокой — почти 33 млрд в месяц. При этом, по данным ПФ, 1% доходов фонда, или 4 млрд грн, идет на зарплату его сотрудникам", — сказано в статье.

Ранее министр соцполитики Андрей Рева заявил, что денег в бюджете ПФ хватит с избытком: "Ожидается, что собственные доходы фонда достигнут 240 млрд грн. На выполнение всех госпрограмм (индексация пенсий с 1 марта 2019 года. — Ред.) плюс на покрытие дефицита ПФУ предусмотрено почти 167 млрд грн из госбюджета".

То есть в сумме это 407 млрд грн. Многие эксперты уверяют, что задержек пенсий быть не должно, но при этом не исключают сбоев.

Как сообщал OBOZREVATEL, пенсии в Украине в 2019 году в связи с индексацией и изменением прожиточного минимума будут пересматривать трижды. Повышение затронет 9 млн пенсионеров.

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