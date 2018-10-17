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/Новости экономики

''Двойная польза'': на Западе рассказали, как санкции США сыграли на руку Путину

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Международная инвестиционная компания Aberdeen Asset Management пришла к выводу, что американские санкции сыграли на руку российской экономике, поспособствовав повышению цен на нефть и удешевлению валюты, из чего Кремль лишь извлекает выгоду.

В частности, цены на нефть как основу экспорта России с середины августа выросли на 14%, сообщает RT со ссылкой на The Wall Street Journal.

Такой рост связывают с предстоящим возобновлением американских санкций против Ирана, которые негативно отразятся на поставках сырой нефти из Тегерана.

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В Aberdeen Asset Management также отмечают, что удешевление рубля на 15% вызвало рост конкурентоспособности российских товаров в связи с низкой стоимостью валюты.

"Россия встала в более выгодное положение с повышенными ценами на нефть и ослабленным рублем, поскольку с точки зрения бюджета это двойная польза", – резюмировал эксперт инвестиционной компании.

Напомним, рубль начал падать сразу с момента анонса новых американских санкций в отношении России в связи с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля в Солсбери. В частности, 13 августа российская валюта достигла психологического максимума – 68,34 рубля за доллар и 77,81 рубля за евро. Так финансовые рынки еще не падали с апреля 2016 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 августа вступила в силу первая часть санкций США в отношении РФ. При этом США могут ввести второй пакет "адских санкций", которые ударят по России и рублю еще сильнее.

Читайте все новости по теме "Санкции против России" на OBOZREVATEL.

Тема
Санкции против России
Место
Россия
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Калашников Сергей
Калашников Сергей
Кастрюли притихли , обтекают
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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Как так??А рагулятина со дня на день ждет пиздеца России,говорят шо мы ежиков уже доели,за ягелем на севера похуярили,еще у москалив профицит бюджета на полтора триллиона рублев,шо за хуйня?Рагулятина по ходу хуище отсосала опять.
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