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8 февраля • обновлено в 07:30
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Две платежки объединят: украинцев ждет новшество по газу

39.3т
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В Украине решили объединить в одну две платежки - за газ и его доставку. Над этим уже работает Кабинет министров Украины.

Об этом во время Часа вопросов к правительству сообщил премьер-министр Алексей Гончарук. "Две платежки – это правильный шаг, но действительно, правильнее было бы, чтобы человек получал их одновременно и одним документом. То есть правильно разделить эти услуги, но одновременно организовать платежки за них в один документ", – отметил премьер.

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По его словам, Кабмин над этим сейчас работает. Решение о разделении платежек за газ и его распределение приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Две платежки за газ не повлияют на общую стоимость

Две платежки за газ не повлияют на общую стоимость

Коллаж

"Но мы сейчас формируем политику в этой сфере. Поэтому в ближайшее время мы сделаем все, чтобы оптимизировать и подавать людям информацию в доступном, понятном и правильном виде. Этот вопрос коммуникации", – подытожил премьер.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Верховной Раде собираются решить ситуацию, при которой людям, которые не пользуются природным газом, приходят счета за его доставку.

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Автор
Валентина Гембарская Валентина Гембарская
Тема
Цена на газ
Персона
Алексей Гончарук
Место
Украина
Тег
газ
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Комментарии
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За Україну
За Україну
Что в лоб, что полбу. Ведь вопрос не в количестве платежек, а в правомерности таких начислений. Пусть обяснят за какое такое обслуживание мы должны платить, что входит в понятие обслуживание газовых сетей. А ведь название этой услуги совсем другое - доставка газа, транспортировка. И почему я должен платить если неиспользовал ни одного куба, какая при этом возникла транспортировка по тем же трубам за которые люди уже давно заплатили. Это тоже самое как обслуживание приборов учета количества воды и тепла (счетчиков общедомовых) независимо есть у вас квартирный счетчик или нет. А где обоснование таких платежей, колько раз в месяц эта услуга предоставляется, вид работ, где Акты выполненных работ, ведь по закону эти приборы есть собственностью жильцов дома и если мы такую услугу не заказывали то за что платить. Самое большое, что делает водоканал это раз в месяц снимает показания и за это нужно платить, но в тариф включена заработная плата таким работникам. Вобщем маразм крепчает, думают люди лохи.
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Кришны Харя
Кришны Харя
Идиоты
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Livesey David
Livesey David
Жить стало лучше, жить стало веселее. ))
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