Две платежки объединят: украинцев ждет новшество по газу

В Украине решили объединить в одну две платежки - за газ и его доставку. Над этим уже работает Кабинет министров Украины.

Об этом во время Часа вопросов к правительству сообщил премьер-министр Алексей Гончарук. "Две платежки – это правильный шаг, но действительно, правильнее было бы, чтобы человек получал их одновременно и одним документом. То есть правильно разделить эти услуги, но одновременно организовать платежки за них в один документ", – отметил премьер.

По его словам, Кабмин над этим сейчас работает. Решение о разделении платежек за газ и его распределение приняла Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

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"Но мы сейчас формируем политику в этой сфере. Поэтому в ближайшее время мы сделаем все, чтобы оптимизировать и подавать людям информацию в доступном, понятном и правильном виде. Этот вопрос коммуникации", – подытожил премьер.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Верховной Раде собираются решить ситуацию, при которой людям, которые не пользуются природным газом, приходят счета за его доставку.

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