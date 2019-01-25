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Две формы выплат: озвучено новшество с субсидиями в Украине

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В Украине безналичная и наличная модели выплаты субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг могут функционировать параллельно.

"По окончании отопительного сезона, проведя оба варианта предоставления субсидий, состоится ревизия эффективности этих вариантов. И по результатам этого будет решено, какой оставят", – заявил министр социальной политики Андрей Рева, передает "Правительственный портал".

Он прогнозирует, что Кабинет министров оставит оба варианта – и безналичный, и наличный.

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"Те люди, которые получили субсидию наличными и будут добросовестно платить, останутся на наличной форме, а те, кто сорвал сроки оплаты либо не оплатили, после уплаты долга будут переведены на безналичную форму предоставления субсидий", – подчеркнул Рева.

Две формы выплат: озвучено новшество с субсидиями в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, до конца 2019 года в Украине будет полностью завершена монетизация льгот и субсидий. Планируется, что процесс будет проходить в три этапа.

Средства будут насчитывать на специальный счет в государственном банке, и именно из него первоочередно будут оплачиваться коммунальные услуги. Сэкономленные деньги можно будет перенести на следующий период.

Кабинет министров с 1 января уже запустил безналичный механизм начисления субсидий, а наличный планируется запустить уже с 1 марта.

Украинцы смогут получать субсидии наличными через отделения "Укрпочты" и государственного "Ощадбанка".

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Темы
Тарифы ЖКХ и субсидииМонетизация субсидий
Персона
Андрей Рева
Место
Украина
Тег
Министерство социальной политики
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