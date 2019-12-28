Два сценария: аналитики объяснили, что будет с курсом биткоина

Курс биткоина вырос до 7250 долларов и начал торговаться внутри нисходящего канала.

Самая популярная криптовалюта достигла области незначительной поддержки, сообщает beincrypto.

По словам аналитиков, если цена завершит формирование новой волны, она может вырасти до 7800 долларов.

"Если цена повторит этот же паттерн, то она снова сформирует свечу бычьего поглощения, направленную на максимумы диапазона в районе 7800 долларов", – добавили эксперты.

По их словам, рост является более вероятным сценарием. Однако аналитики предупреждают, что этот сценарий может не реализоваться в случае падения биткоина до 7000 долларов.

Биткоин подорожал до 7250 долларов и начал торговаться внутри нисходящего канала

Как писал OBOZREVATEL:

Ранее сообщалось, что линия поддержки монеты проходит на отметке в 7400 долларов. Если цена опустится ниже данного уровня, то она продолжит падать до 7000 долларов.

В то же время венчурный инвестор Тим Дрейпер спрогнозировал, что курс биткоина достигнет 250 тысяч долларов. По его словам, криптовалюта должна вырасти в цене на 1983% к первому кварталу 2023 года.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!