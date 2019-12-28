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28 декабря • обновлено в 04:01
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Два сценария: аналитики объяснили, что будет с курсом биткоина

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Курс биткоина вырос до 7250 долларов и начал торговаться внутри нисходящего канала.

Самая популярная криптовалюта достигла области незначительной поддержки, сообщает beincrypto.

По словам аналитиков, если цена завершит формирование новой волны, она может вырасти до 7800 долларов.

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"Если цена повторит этот же паттерн, то она снова сформирует свечу бычьего поглощения, направленную на максимумы диапазона в районе 7800 долларов", – добавили эксперты.

По их словам, рост является более вероятным сценарием. Однако аналитики предупреждают, что этот сценарий может не реализоваться в случае падения биткоина до 7000 долларов.

Биткоин подорожал до 7250 долларов и начал торговаться внутри нисходящего канала

Биткоин подорожал до 7250 долларов и начал торговаться внутри нисходящего канала

Как писал OBOZREVATEL:

  • Ранее сообщалось, что линия поддержки монеты проходит на отметке в 7400 долларов. Если цена опустится ниже данного уровня, то она продолжит падать до 7000 долларов.

  • В то же время венчурный инвестор Тим Дрейпер спрогнозировал, что курс биткоина достигнет 250 тысяч долларов. По его словам, криптовалюта должна вырасти в цене на 1983% к первому кварталу 2023 года.

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Автор
Виктор Калиненко
Тема
Криптовалюты
Место
Украина
Тег
биткоин
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