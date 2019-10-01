Два фактора: НБУ объяснил, почему рухнул доллар в Украине

Национальный банк Украины сообщил, что рост курса гривни обусловлен появлением новых фундаментальных факторов, определяющих предложение валюты на рынке.

Прежде всего речь идет о устойчивом притоке средств нерезидентов в гривневый государственный долг, сообщает пресс-служба регулятора.

"Макрофинансовая стабилизация в Украине, нынешняя масштабная либерализация движения капитала, создание удобной инфраструктуры благодаря "линку" с Clearstream, а также текущие тенденции на глобальном финансовом рынке способствовали углублению интеграции Украины в международные рынки капитала", – заявил заместитель председателя НБУ Олег Чурий.

По его словам, интерес нерезидентов к гривневым ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа) имеет не спекулятивный характер – в украинский госдолг вкладывают средства уважаемые институциональные инвесторы.

"Их привлекают не только высокие процентные ставки, но и комфортная инвестиционная среда. Поэтому активное вхождение нерезидентов в украинский госдолг – это уже не ситуативный тренд, а новый фундаментальный фактор, который определяет и будет определять в дальнейшем ситуацию на валютном рынке", – добавил Чурий.

Другой новый фундаментальный фактор, который стал определяющим для ситуации на валютном рынке, – это рекордный рост урожайности зерновых в Украине.

По предварительным оценкам, в этом году зафиксирована самая высокая урожайность пшеницы и ячменя в Украине с начала 2000-х.

"Это означает, что поступления от экспорта рекордного урожая, которые продолжают подпитывать предложение валюты, являются не сезонным фактором, вызванным исключительно благоприятными погодными условиями, но и результатом действия нового фактора, который будет иметь долгосрочный эффект на ситуацию на валютном рынке", – резюмировал Чурий.

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Украине в 2019 году средний курс доллара составит 29,08 грн/$, говорится в опубликованном Министерством экономического развития и торговли консенсус-прогнозе.

В декабре американская валюта будет продаваться уже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 году средний курс составит 30,9 грн/$ (в декабре – 32 грн/$), в 2021-м доллар может подорожать до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в конце периода).

31 июля гривня в банках пробила психологическую отметку. В частности, средний курс гривни к американской валюте в покупке был установлен на уровне 24,78 грн/$.

25 сентября доллар упал до 24,20 грн/$ – минимума за последние четыре года. Ниже курс был только в январе 2016 года.

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