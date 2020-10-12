Дуда после встречи с Зеленским поставил ультиматум России

Президент Польши Дуда заявил, что санкции ЕС из России не снимут до тех пор, пока не произойдет полная деоккупация Крыма и Донбасса.

Об этом он заявил во время совместного брифинга для СМИ с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает "Укринформ".

"Я подтверждаю еще раз: Польша поддерживает Украину в вопросе украинских границ, и границы должно быть восстановлено в международно признанных рамках. Это означает восстановление контроля Украины над территориями Луганской и Донецкой областей. Это также означает восстановление контроля над Крымом", – отметил Дуда.

Он добавил, что вопрос Крыма является очень важным и дополнительно подчеркнул, что Польша на международной арене везде подчеркивает, что полуостров оккупирован Россией.

Дуда добавил, что санкции, введенные в связи с российской агрессией, являются чем-то естественным и Польша убеждена: пока оккупация не закончится политика санкций должна однозначно продолжаться.

"И мы всегда будем призывать к этому ЕС и различные международные сообщества", – констатировал польский президент.

Президент Польши вместе с женой Агатой Корнхаузер-Дудой 11-13 октября находится с официальным визитом в Украину.

Дипломатические и экономические санкции против России и ряда российских чиновников и политиков были введены вскоре после аннексии Крыма.

США и ЕС создали свои санкционные списки российских лиц, причастных к аннексии Крыма. Зарубежные активы этих персон были заморожены, а их право на въезд в Америку и Европу ликвидировано.

С тех пор новые санкции против России вводились США и ЕС регулярно – после начала войны в Донбассе, после катастрофы малайзийского "Боинга777" рейса МН17. Позже к ним присоединились как страны Большой семерки, так и страны-партнеры Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки, а также НАТО.

Санкции ЕС против России предусматривали, в частности, запрет инвестиций в российские проекты, запрет на продажу в Россию военных товаров и товаров двойного назначения.

Также против России действуют следующие санкции:

ограничение доступа к первичному и вторичному рынку капитала ЕС для пяти основных государственных финансовых институтов и их контрольных дочерних компаний, созданных за пределами ЕС, а также для трех крупнейших российских энергетических и трех оборонных компаний;

запрет на экспорт и импорт оружия;

запрет на экспорт товаров двойного назначения для военных целей или конечных потребителей в России;

ограничение доступа России к некоторым чувствительным технологиям и услугам, которые могут быть использованы для добычи и разведки нефти.

Как сообщал OBOZREVATEL, Евросоюз 10 сентября официально продлил на шесть месяцев санкции против 175-ти человек и 44-х организаций, причастных к подрыву территориальной целостности Украины.