Дубневич: "Скоростной поезд из Киева в Ужгород - будет!"

Комитет Верховной Рады по вопросам транспорта рекомендовал "Укрзалізниці" (УЗ) ввести скоростное пассажирское сообщение от Киева до Ужгорода.

Об этом глава комитета Ярослав Дубневич заявил в интервью OBOZREVATEL. "Комитет рекомендовал УЗ предложить, как можно ввести скоростное пассажирское сообщение от Киева до Ужгорода. Однако на ПАО "УЗ" ограничились формальной отпиской: мол, внедрение этого маршрута нецелесообразно. Без каких-либо обоснований", - рассказал Ярослав Дубневич.

В то же время народный депутат уверен, что такой поезд Украине нужен, а пассажирский трафик в этом направлении будет не меньше, чем в направлении Киев-Перемышль (Польша).

"И маршрут получит такую же известность. Ужгород - очень привлекательный город как с точки зрения туризма, так и с точки зрения бизнеса - не забывайте, что рядом граница с ЕС. Прямое скоростное пассажирское сообщение с Киевом - это дополнительный плюс для Карпатского региона. Итак, скоростной поезд до Ужгорода будет", - заявил народный депутат.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с 1 июня повысились тарифы на пассажирские перевозки на поездах "Укрзалізниці" на 6% из-за наступления летнего сезона. В течение года компания регулярно повышала или снижала цену проезда в соответствии с разными календарными периодами.