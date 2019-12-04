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4 декабря • обновлено в 13:43
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Дубилет анонсировал громкие налоговые нововведения

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Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет сообщил, что в среду, 4 декабря, зарегистрирует законопроект, который упростит взаимодействие с налоговой.

Из главных нововведений законодательной инициативы – отмена книг учета для ФЛП, которые не являются плательщиками налога на добавленную стоимость. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Дубилет отметил, что на этой неделе были собраны подписи за этот документ от депутатов из всех комитетов.

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По его словам, диджитализация объединяет людей.

Министр Кабинета министров зарегистрирует законопроект, который упростит взаимодействие с налоговой

Министр Кабинета министров зарегистрирует законопроект, который упростит взаимодействие с налоговой

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет предложил заменить защищенные телефонные линии спецсвязи, которыми пользуется правительство, приложением для смартфонов.

По словам министра, "наше бедное государство" не может себе позволить поддержание выделенных каналов связи.

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Автор
Виктор Калиненко
Темы
Налоги в Украине налоговая реформа
Персона
Дмитрий Дубилет
Место
Украина
Тег
Кабинет министров Украины
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