ДТЭК помог Доброполью разработать программу трансформации региона с учетом "зеленого перехода" Украины

Доброполье первым из угольных регионов приняло к реализации "Программу экономической диверсификации Добропольской ОТГ в условиях "зеленого перехода".

"Зеленый переход" — это европейские обязательства Украины, которые предусматривают постепенный отказ от угля и переход к возобновляемым источникам энергии. Но на пути к углеродной нейтральности государство должно обеспечить справедливую трансформацию тех регионов, которые и в экономическом, и в социальном аспекте зависят от добычи угля. А таких городов, которые зависят от индустрии тепловой генерации, в Украине более 70, это 1,3 млн человек и 60% поступлений в бюджет.

Программа того, как региону в социально-экономически развиваться с учетом постепенного отказа от угля разработана ДТЭК Энерго в партнерстве с органами местной власти, украинскими и международными общественными организациями. Это – концептуальная дорожная карта, как создать новые рабочие места в альтернативных угольной отраслях и получить источники наполнения местного бюджета. Программа рассчитана на три года и предусматривает более 40 проектов по созданию рабочих мест в разных секторах экономики: от строительства до сферы услуг.

ДТЭК заявляет, что к 2040 году планирует достичь углеродной нейтральности и именно поэтому уже сейчас начинают принимать активно участие в трансфрмации регионов, где работают угольные предприятия компании. Доброполье стало пилотом. И такая программа, по мнению компании, говорит о готовности власти, бизнеса, общества развивать новую экономику страны.

"Трансформация происходит прежде всего на местном уровне, где понимают специфику природных ресурсов, структуру экономики, чтобы определить возможности создания новых рабочих мест. Достаточно сложная задача встроить новые виды бизнеса в регионе, где более 100 лет добывался уголь. Более семи лет ДТЭК Энерго работал над проектами устойчивого развития городов Большого Доброполья. Это позволило качественно улучшить городскую инфраструктуру, создать инструменты экономического развития и позволило дополнительно к инвестициям компании, привлечь в город более 260 млн гривен. от доноров", –отметила Алина Зуйковская, руководитель проектной группы по трансформации угольных регионов, ДТЭК "Энерго".

Программу планируют выносить на рассмотрение Координационного центра по справедливой трансформации угольных регионов на национальном уровне, который сейчас работает над государственной программой. Это основа, как поясняет Виталий Шевченко, секретарь Добропольского городского совета, и сейчас начинается подготовка детальных планов, интенсивная работа с экспертами и поиск финансирования.

"Мы все сейчас живем в новой экономической реальности, в которой местным громадам необходимо иметь различные источники наполнения своих бюджетов. Доброполье — это монопромышленный город, где в каждой семье кто-то работает на шахтах "Добропольеугля". Поэтому для нас важно понимать путь, по которому с учетом специфики региона, возможно трансформироваться", - прокомментировал Виталий Шевченко, секретарь Добропольского городского совета.