ДТЭК первым в Украине стал членом Ассоциации Hydrogen Europe

Энергетическая компания ДТЭК стала первой в Украине, которая вошла в Ассоциацию Hydrogen Europe, объединяющая лидеров в области применения водородных технологий в Европе. Об этом сообщают в пресс-службе компании.

По словам директора по инновациям ДТЭК Эмануэле Вольпе, это членство позволит компании сформировать сеть прямых контактов с международными партнерами, заинтересованными в развитии водородной экономики как в Украине, так и по всему миру.

"Европейская и локальная энергетические системы трансформируются. Возобновляемые источники энергии несут большую нагрузку на существующую сеть, а углеродная энергетика перестает быть устойчивой экологически и экономически. Использование водородных технологий открывает возможности для декарбонизации основных секторов экономики, а также для построения нового сектора экономики и создание дополнительных рабочих мест", – отметил директор по инновациям Эмануэле Вольпе.

Он подчеркнул, что поиск новых технологий и инновационных решений для трансформации украинской энергетики, развития конкурентного рынка и энергонезависимости страны является одним из приоритетов ДТЭК.

"Членство в Hydrogen Europe позволит транслировать инновационные интересы ДТЭК как в украинском, так и в международной сообществах. Мы сможем изучить ключевые направления при формировании регуляторной базы европейских стран по водороду, получить прямой доступ к списку наиболее перспективных международных кейсов и освоить практический опыт реализации проектов, направленных на декарбонизация энергетики", – сказал Вольпе.

По его словам, важность вхождения ДТЭК в Ассоциацию Hydrogen Europe заключается еще и в том, что на этой неделе Еврокомиссия представила свою стратегию использования водорода, который она считает одним из важнейших источников энергий при переходе на безуглеродной экономику.

"Украина должна стать активным партнером Европы на пути к декарбонизации", – отметил Эмануэле Вольпе.

Он напомнил, что в 2020 году в ДТЭК была создана команда по исследованию возможностей применения водорода в экономике Украины. На данный момент идет разработка углубленного технико-экономического обоснования для кейсов применения водорода в сферах транспорта, энергетики и промышленности.

Директор по инновациям также сообщил, что уже в ближайшие пару лет ДТЭК планирует организовать пилотный проект с использованием водорода для дальнейшего развития технологии в компании и Украины в целом.