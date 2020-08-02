ДТЭК обновил визуальный стиль

Энергетическая компания ДТЭК представила обновление визуального стиля, который не менялся с 2013 года.

Об этом компания рассказала в презентационном ролике.

По словам Ольги Захаровой, директора по коммуникациям ДТЭК, новая версия визуального стиля компании демонстрирует те изменения, которые произошли в компании за последние годы и отражает новую стратегию, ее ценностные приоритеты и ключевые направления развития бизнеса.

Графический стиль бренда ДТЭК, креативная платформа и концепция рекламной кампании были разработаны украинским агентством SHOTS. Руководитель агенства Михаил Поливанов считает, что визуальный стиль компании в результате стал более современным и гибким за счет динамичности и адаптивности новых элементов.

При этом в рекламной кампании, которая стартовала 6 июля 2020 года, ДТЕК рассказывает о главной идее новой коммуникационной платформы – энергии перемен.

"ДТЭК уже 15 лет даёт энергию людям, которые работают на благо страны и меняют Украину к лучшему", – говорится в сообщении.

Вдохновляющий ролик-манифест о людях в рамках рекламной кампании к 15-летию ДТЭК сняла продакшн студия ESSE.