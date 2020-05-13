ДТЭК "Нафтогаз" заплатил 11,5 млн грн ренты в бюджеты Полтавщины в 2020 году

За I квартал 2020 ДТЭК Нефтегаз уплатил 11,5 млн грн ренты за пользование недрами в бюджеты всех уровней Полтавской области. Об этом сообщили в компании.

Так, в областной, районные, сельские и бюджеты объединенных территориальных громад, в которых компания ведет добычу газа, было перечислено:

4,61 млн грн – в Полтавский областной бюджет

1,48 млн грн – в бюджет Мачуховской ОТГ

0,73 млн грн – в бюджет Савинцовского сельсовета

1,08 млн грн – в бюджет Ковалевского сельсовета

1,46 млн грн – в Миргородский районный бюджет

2,16 млн грн – в Шишацкий районный бюджет

Благодаря рентным средствам местные общины могут развивать, в том числе, систему здравоохранения, что чрезвычайно важно сейчас, в период борьбы с вирусом COVID-19.

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