В России состояние богатейших людей по итогам 2019 года достигло 51 млрд долларов.

Таким образом, за год российские миллиардеры стали богаче на 21%. Об этом свидетельствует Billionaires Index от Bloomberg.

В результате в топ-10 богатейших россиян, среди которых есть и соратники президента РФ Владимира Путина, вошли:

Владимир Потанин – $28,2 млрд (+$8,54 млрд);

Леонид Михельсон – $24,6 млрд (+$5,20 млрд);

Вагит Алекперов – $22,3 млрд (+$6,22 млрд);

Владимир Лисин – $21,3 млрд (+$3,46 млрд);

Алексей Мордашов – $20 млрд (+$2,51 млрд);

Геннадий Тимченко – $18.2 млрд (+$4,35 млрд);

Алишер Усманов – $16,7 млрд (+$2,51 млрд);

Роман Абрамович – $16,2 млрд (+$2,10 млрд);

Андрей Мельниченко – $15,3 млрд (+$2,83 млрд);

Виктор Вексельберг – $14,8 млрд (+$1,67 млрд).

"Друзья" Путина за год разбогатели на 50 млрд долларов

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ранее Министерство финансов США представило Конгрессу США "кремлевский доклад", в который внесены 210 имен – 114 крупных чиновников РФ и руководителей государственных российских компаний, а также 96 олигархов.

Список олигархов был опубликован вместе с несекретной частью "кремлевского доклада", который Минфин составил в соответствии с требованиями закона CAATSA ("О противодействии противникам Америки"). При этом информация о миллиардерах – близость к Путину, источники происхождения капитала, индексы коррупции – осталась в секретной части доклада.

В итоге США внесли в санкционный список семь российских бизнесменов и 17 высокопоставленных чиновников, а также 14 компаний. В частности, под санкции попали: Олег Дерипаска, Владимир Богданов, Сулейман Керимов, Игорь Ротенберг, Андрей Скоч, Кирилл Шамалов, Виктор Вексельберг и другие.

Позже Аркадий Ротенберг решился на кардинальные меры из-за санкций США. Олигарх подал в окружной суд Хельсинки иск против трех скандинавских банков: Nordea, Handelsbanken и Danske Bank.

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