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"Другого быть не может": Гройсман озвучил судьбу российского бизнеса в Украине

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Новые санкции против России не затронут работающих в Украине россиян, если они не имеют связей с Кремлем.

Об этом заявил в интервью "Интерфакс-Украина" премьер-министр Владимир Гройсман. Он подчеркнул тот факт, что санкции налагаются на конкретных субъектов, имеющих те или иные признаки взаимодействия с российским режимом.

"Поэтому, если человек с российским паспортом, но работает в Украине и не имеет никаких взаимоотношений с российским государством и платит здесь налоги, я не думаю, что такой человек может быть в зоне риска", — заявил глава правительства.

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По его словам, санкции нацелены на блокирование финансовой поддержки российской экономики, которая работает на вооруженную машину или на финансирование террористических организаций.

"Санкции должны быть таргетированы именно на это, и другого, на мой взгляд, быть не может. Поэтому в таком алгоритме и работает санкционная политика", - заключил Гройсман.

Как сообщал OBOZREVATEL, в России 25 декабря расширили список санкций против более, чем 200 физических и юридических лиц Украины. Согласно документу, всего в санкционном списке теперь числится 567 физических и 75 юридических лиц, ранее в списке было 322 гражданина Украины и 68 компаний. Москва объяснила свое решение реакцией на действия Киева в Керченском проливе.

"Другого быть не может": Гройсман озвучил судьбу российского бизнеса в Украине

В ответ на это Совет национальной безопасности и обороны Украины 26 декабря ввел дополнительные санкции против России.

Читайте все новости по теме "Санкции против России" на OBOZREVATEL.

Тема
Санкции против России
Персона
Владимир Гройсман
Место
Украина
Теги
бизнесменРоссиясанкции Украина
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Фоменков Владимир
Фоменков Владимир
"Поэтому, если человек с российским паспортом, но работает в Украине и не имеет никаких взаимоотношений с российским государством..." Это как, иметь российский паспорт и не иметь никаких отношений с РФ? Ну очень мудрено выразил свою мысль этот Гройсман.
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