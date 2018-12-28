"Другого быть не может": Гройсман озвучил судьбу российского бизнеса в Украине

Новые санкции против России не затронут работающих в Украине россиян, если они не имеют связей с Кремлем.
Об этом заявил в интервью "Интерфакс-Украина" премьер-министр Владимир Гройсман. Он подчеркнул тот факт, что санкции налагаются на конкретных субъектов, имеющих те или иные признаки взаимодействия с российским режимом.
"Поэтому, если человек с российским паспортом, но работает в Украине и не имеет никаких взаимоотношений с российским государством и платит здесь налоги, я не думаю, что такой человек может быть в зоне риска", — заявил глава правительства.
По его словам, санкции нацелены на блокирование финансовой поддержки российской экономики, которая работает на вооруженную машину или на финансирование террористических организаций.
"Санкции должны быть таргетированы именно на это, и другого, на мой взгляд, быть не может. Поэтому в таком алгоритме и работает санкционная политика", - заключил Гройсман.
Как сообщал OBOZREVATEL, в России 25 декабря расширили список санкций против более, чем 200 физических и юридических лиц Украины. Согласно документу, всего в санкционном списке теперь числится 567 физических и 75 юридических лиц, ранее в списке было 322 гражданина Украины и 68 компаний. Москва объяснила свое решение реакцией на действия Киева в Керченском проливе.
В ответ на это Совет национальной безопасности и обороны Украины 26 декабря ввел дополнительные санкции против России.
25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины на выходе из Керченского пролива. Россия применила оружие против украинских военных кораблей, захватив три судна. На борту было трое раненых, 24 украинца стали военнопленными.
После атаки России в 10 областях Украины ввели военное положениедо 26 декабря 2018 года. Под действие попали: Винницкая, Донецкая, Запорожская, Луганская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Херсонская, Черниговская области.
29 ноября Украина полностью закрыла административную границу с оккупированным Крымом для иностранцев. Ее смогут пересекать только украинцы.
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