Друг Путина выбил у России скидку на газ: сколько будут платить

Президент Молдовы Игорь Додон сообщил, что цена на российский газ для Кишинева снизится с 1 октября.

По его словам, с нынешних 235 долларов она уменьшится на 10-15 долларов за тысячу кубометров, передает "РИА Новости".

"Мы договорились, что с 1 октября скидка будет составлять 10-15 долларов, а итоговый механизм позволит нам не повышать тариф на газ в этом году, в следующем году, с 1 января, цена может быть ниже на 45-50 долларов, а с 1 апреля может стать на 70 долларов меньше", — уточнил Додон. Он подчеркнул, что для конечных потребителей цены не вырастут.

Глава республики напомнил, что действующий контракт на поставку газа истекает в конце 2019 года. "Что касается вопроса транзита, у нас есть три варианта на сегодняшний день. Я не буду детально о них рассказывать. Но я уверен, что с 1 января 2020 года у нас будет газ", — заключил он.

Молдова получила скидку на российский газ

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале июня Додон заявил, что не собирается платить России за газ, который был поставлен Приднестровскому региону.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.