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10 сентября • обновлено в 06:36
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Друг Путина выбил у России скидку на газ: сколько будут платить

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Президент Молдовы Игорь Додон сообщил, что цена на российский газ для Кишинева снизится с 1 октября.

По его словам, с нынешних 235 долларов она уменьшится на 10-15 долларов за тысячу кубометров, передает "РИА Новости".

"Мы договорились, что с 1 октября скидка будет составлять 10-15 долларов, а итоговый механизм позволит нам не повышать тариф на газ в этом году, в следующем году, с 1 января, цена может быть ниже на 45-50 долларов, а с 1 апреля может стать на 70 долларов меньше", — уточнил Додон. Он подчеркнул, что для конечных потребителей цены не вырастут.

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Глава республики напомнил, что действующий контракт на поставку газа истекает в конце 2019 года. "Что касается вопроса транзита, у нас есть три варианта на сегодняшний день. Я не буду детально о них рассказывать. Но я уверен, что с 1 января 2020 года у нас будет газ", — заключил он.

Молдова получила скидку на российский газ

Молдова получила скидку на российский газ

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале июня Додон заявил, что не собирается платить России за газ, который был поставлен Приднестровскому региону.

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Персона
Игорь Додон
Место
Молдова
Теги
Новости России газ
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Пигин Макс
Пигин Макс
Пигин Макс, Комментарии на сайте не модерированы
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lykin vasa
lykin vasa
враки это всё,кобелёв ужо подписал долгосрочный контракт для молдаван на поставки хазу по 576 ......сам в прошлом месяце мамой больной клялся...
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CARGO 100
CARGO 100
Ну что, ххлопы, может быть у молдован будите газ покупать по $300?
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
очепятка - "газ"
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
CARGO 100, Не, они лучше у штатов будут покупать их "самый дешевый гах в мире" с польскими накрутками)
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