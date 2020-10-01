Друг Путина призвал не связывать "Северный поток-2" с Навальным

Бывший федеральный канцлер Германии и друг президента России Владимира Путина Герхард Шредер заявил, что строительство газопровода "Северный поток-2" не стоит связывать с отравлением оппозиционера Алексея Навального.

Его цитирует газета Die Zeit. По его мнению, если проект остановят, то будут потеряны 10 миллиардов евро вложенных инвестиций.

Экс-канцлер призвал правительство Германии отстаивать продолжение строительства газопровода, поскольку это в его же интересах.

Шредер также подчеркнул, что отравление Навального до сих пор не расследовано.

"То, что сейчас происходит, по сущности — спекуляции, поскольку точных фактов нет", — отметил политик.

"Северный поток-2" пойдет в обход транзитных государств – Украины, Беларуси, Польши и других восточноевропейских стран – через исключительные экономические зоны и территориальные воды России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

Проект оценивается в 9,5 млрд евро. Его реализует "Газпром" в альянсе с европейскими компаниями Engie, Uniper, OMV, Shell, Wintershall. Они взяли на себя обязательства профинансировать "Северный поток-2" суммарно на 50%, то есть на 950 млн евро каждый. "Газпром" предоставит вторую половину средств – 4,75 млрд евро.

Украина, Польша, страны Балтии и США критикуют СП-2. По их мнению, ЕС может попасть в зависимость от российского газа. Украина также не хочет потерять роль транзитера газа. В этом случае она лишится 3 млрд ежегодного дохода. Берлин обещает гарантировать транзит через Украину даже после строительства газопровода.

Работы по строительству "Северного потока-2" приостановлены из-за санкций США в отношении европейских подрядчиков, которые вступили в силу в декабре 2019 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, власти Германии не исключили смену отношения к газопроводу "Северный поток-2" и введение санкций против него из-за ситуации с отравлением Навального. При этом многие немецкие политики призвали канцлера Ангелу Меркель приостановить строительство газопровода или полностью отказаться от него.

11 сентября в Германии сделали два противоречивых заявления по СП-2.

В США призвали вообще не достраивать газопровод в обход Украины. Позже стало известно, что США любой ценой остановят "Северный поток-2".