Друг Путина развязал ''войну'' из-за санкций: принял радикальные меры

Российский миллиардер и близкий соратник президента РФ Владимира Путина Аркадий Ротенберг решился на кардинальные меры из-за санкций США. Олигарх подал в окружной суд Хельсинки иск против трех скандинавских банков: Nordea, Handelsbanken и Danske Bank.

Как сообщает "Апостроф", Ротенберг обвиняет банки в несоблюдении договоров об обслуживании. Сотрудничество с Ротенбергом было прекращено банками после введения США санкций против олигарха.

Иск был подан 4 октября. Банки, по информации агентства, получили уведомление о нем на этой неделе, 19 октября. Других деталей ни в одном из трех банков разглашать не стали. Американское агентство утверждает, что бизнесмен также подал иск против Corporate Bank, однако финансовая организация этого пока не подтвердила.

Ротенберг и Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 апреля Министерство финансов США внесло в санкционный список семь российских бизнесменов и 17 высокопоставленных чиновников, а также 14 компаний.

В санкционный список попали Олег Дерипаска, Сулейман Керимов, Михаил Фрадков, Константин Косачёв, Сергей Фурсенко и Игорь Ротенберг - сын Аркадия Ротенберга.