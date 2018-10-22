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Друг Путина развязал ''войну'' из-за санкций: принял радикальные меры

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Российский миллиардер и близкий соратник президента РФ Владимира Путина Аркадий Ротенберг решился на кардинальные меры из-за санкций США. Олигарх подал в окружной суд Хельсинки иск против трех скандинавских банков: Nordea, Handelsbanken и Danske Bank.

Как сообщает "Апостроф", Ротенберг обвиняет банки в несоблюдении договоров об обслуживании. Сотрудничество с Ротенбергом было прекращено банками после введения США санкций против олигарха.

Иск был подан 4 октября. Банки, по информации агентства, получили уведомление о нем на этой неделе, 19 октября. Других деталей ни в одном из трех банков разглашать не стали. Американское агентство утверждает, что бизнесмен также подал иск против Corporate Bank, однако финансовая организация этого пока не подтвердила.

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Ротенберг и Путин

Ротенберг и Путин

Как сообщал OBOZREVATEL, 6 апреля Министерство финансов США внесло в санкционный список семь российских бизнесменов и 17 высокопоставленных чиновников, а также 14 компаний.

В санкционный список попали Олег Дерипаска, Сулейман Керимов, Михаил Фрадков, Константин Косачёв, Сергей Фурсенко и Игорь Ротенберг - сын Аркадия Ротенберга.

Читайте все новости по теме "Санкции против России" на OBOZREVATEL.

Тема
Санкции против России
Персоны
Владимир ПутинАркадий Ротенберг
Место
Россия
Объекты
Россияолигархисанкции США
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Прокапало Ігор
Прокапало Ігор
Больше санкций хороших и разных. Скоро кацапня окажется в раю со своим фюрером и там будет жрать разрешенный можжевельник.
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Stepanenko Sania
Stepanenko Sania
Печалька, однако... Американцы уже до вовиных денег добрались. Ватники, скажите, зачем вашим ворам деньги в раю? У них ведь был рай на Земле. Правда, этот земной «рай» потихоньку заканчивается.
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Ivanenko Vitaliy
Ivanenko Vitaliy
Stepanenko Sania, У свiдомого бидла земной рай закончился на МАНДАйне...и грошей нема и цены на все ывропейскими стали...а рай так близко был...
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Serkov Paha
Serkov Paha
Цыплят по осени считают...
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Вертеловский Сергей
Вертеловский Сергей
Serkov Paha, Каких циплят? Вы же их бульдозерами в землю закатали - санкционный продукт!
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