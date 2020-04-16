Друг Путина миллиардер Тимченко потерял треть состояния и упал в рейтинге Forbes

Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг 200 богатейших российских бизнесменов, в десятку которых вошел друг президента России Геннадий Тимченко, состояние которого, по сравнению с прошлым годом сократилось почти на $6 млрд.

В свежем рейтинге Forbes Геннадий Тимченко опустился на шестую строчку с капиталом в $14, млрд. В прошлом году его состояние оценили в $20,1 млрд. При этом, как заявляет миллиардер, он вынужден отойти от дел из-за введенных против него санкций.

"Я ни нефтью, ни газом не занимаюсь. У меня же санкции, чем мне заниматься. Я вот сижу и жду, когда мне дивиденды заплатят. Вот и все, что я делаю", - заявил Тимченко в одном из своих интервью.

Геннадий Тимченко

"Другом" Владимира Путина предпринимателя называют в прессе часто. Более того, в СМИ давно укоренились слухи о том, что Тимченко обязан своим успехом главе государства. Сам бизнесмен от близкого знакомства с президентом не открещивается, но и в тесной дружбе не признается. Вместо этого советует "спросить об этом Владимира Владимировича".

Также отметим, что на первом месте в текущем 2020 году рейтинга — президент холдинга "Интеррос", крупнейший акционер ГМК "Норильский никель" Владимир Потанин. По оценке журнала, его состояние составляет $19,7 млрд. В прошлом рейтинге за 2019 год Потанин занимал шестую строку с состоянием $18,1 млрд.

На втором месте — как и годом ранее — председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин. Его состояние за год снизилось с $21,3 млрд до $18,1 млрд, оценивает журнал. Лидер 2019 года — председатель правления НОВАТЭКа Леонид Михельсон — на третьем месте. Его состояние снизилось с $24, млрд до $17,1 млрд.

Всего в топ-200 богатейших людей России-2020 оказалось 102 миллиардера, это на два больше, чем в 2019 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, вспышка коронавируса отразилась на состоянии богатейших людей мира, которые в сумме потеряли около $700 млрд. Совокупное состояние первых двадцати участников рейтинга в 2020-м составило $1,14 трлн.

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