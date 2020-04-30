Главная Новости
3 мая • обновлено в 02:14
МоваЯзык
Мир Спорт

/ Новости экономики

Довольствовались шпротами: как нищета в СССР повлияла на население

24.5т
Читать материал на украинском

В Советском Союзе шпроты были изысканным блюдом во время застолий на фоне полного отсутствия нормальных продуктов из-за привычного на то время дефицита.

Об этом говорится статье "Почему в СССР так любили шпроты в масле (особенно на бутерброде)"на "Яндекс. Дзен".

Довольствовались шпротами: как нищета в СССР повлияла на население

"Мало кто знает, что существует рыба, называющаяся "балтийский шпрот". Первоначально ароматные рыбешки в банке именно этой разновидности и назывались шпротами. Позже так стали "обзывать" и другие консервы, которые делались из тюльки, молодой сельди и даже салаки", – пишут авторы статьи.

Довольствовались шпротами: как нищета в СССР повлияла на население

По их словам, многие помнят, что в советское время баночку шпротов было достать не так уж и просто, а каждая уважающая себя хозяйка готовила праздничный стол по высшему разряду. Шпроты являлись неким мерилом благополучия для советского человека. Шпроты очень любили, а особое распространение у получили бутерброды с этой вкусной рыбкой.

Довольствовались шпротами: как нищета в СССР повлияла на население

"В этом нет ничего удивительного, ведь бутерброд сытнее, чем просто рыба, да и выглядит такое блюдо достаточно интересно. Кстати говоря, не следует забывать, что во времена СССР удивлять гостей было особо нечем. Это сейчас в магазине можно найти все что душе угодно, а раньше и банку зеленого горошка было приобрести достаточно проблематично", - говорится в статье.

Тем не менее, как утверждается, нельзя сказать, что шпроты были невообразимым дефицитным товаром: скорее, "полудефицитным", ведь их добыть было в разы проще, чем многие другие деликатесы.

Довольствовались шпротами: как нищета в СССР повлияла на население

Популярность шпротов объясняется просто. Люди в послевоенное время не были избалованы продуктами. А шпроты выглядели необычно и были чем-то новым для большинства советских людей. Необычная экзотика быстро стала ассоциироваться с праздником и застольем.

Как сообщал OBOZREVATEL, в СССР люди жили в квартирах на птичьих правах и в любое время могли быть выселены, это скорее напоминало договор долгосрочной аренды, чем собственность.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Теги
еда СССР
Поделиться в Facebook
6
Комментарии
24
11
Смешно
12
Интересно
6
Печально
9
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Pegasman Partagas
Pegasman Partagas
нищета так повлияла на население,что в 91м,году .населения было около 52 млн,продолжительность жизни ,средняя,на десять лет больше,чем сегодня,за ВВВП,лучше вобще молчать,.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Пиримгулы Нобатов
Пиримгулы Нобатов
В позорном СССР этот деликатес не всем нищим советским людям доставался. И тем приходилось самим рыбачить, чтобы полакомиться рыбными блюдами. Но в убогих советских водоёмах водились убогие рыбы, что не всегда они были съедобные. А в жарких частях позорного СССР даже убогих водоёмов не было, и людям приходилось жрать плов вместо деликатеса-шпрота. Некоторым даже самим приходилось готовить мясные блюда из натурального мяса, ибо убогие советские люди были лишены купить консерванты. Но Слава Всевышнему, убогий советский народ наконец-то избавился от позорного СССР и сейчас новое поколение ест золотую рыбку вместо вонючего советского шпрота. Вот не подавиться бы!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Пиримгулы Нобатов
Пиримгулы Нобатов
В позорном СССР этот деликатес не всем нищим советским людям доставался. И тем приходилось самим рыбачить, чтобы полакомиться рыбными блюдами. Но в убогих советских водоёмах водились убогие рыбы, что не всегда они были съедобные. А в жарких частях позорного СССР даже убогих водоёмов не было, и людям приходилось жрать плов.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Пиримгулы Нобатов
Пиримгулы Нобатов
Пиримгулы Нобатов, Но Слава Всевышнему, убогий советский народ избавился от позорного СССР и сейчас едят вместо вонючего шпрота золотую рыбку. Не подавиться бы!
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Пиримгулы Нобатов
Пиримгулы Нобатов
Пиримгулы Нобатов, Некоторым даже самим приходилось готовить мясные блюда из натурального мяса, ибо убогие советские люди были лишены купить консерванты.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Экономика

Коронавирус. Самое важное

Новости экономики

Топ-публикации

Топ-блоги