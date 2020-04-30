Довольствовались шпротами: как нищета в СССР повлияла на население

В Советском Союзе шпроты были изысканным блюдом во время застолий на фоне полного отсутствия нормальных продуктов из-за привычного на то время дефицита.

Об этом говорится статье "Почему в СССР так любили шпроты в масле (особенно на бутерброде)"на "Яндекс. Дзен".

"Мало кто знает, что существует рыба, называющаяся "балтийский шпрот". Первоначально ароматные рыбешки в банке именно этой разновидности и назывались шпротами. Позже так стали "обзывать" и другие консервы, которые делались из тюльки, молодой сельди и даже салаки", – пишут авторы статьи.

По их словам, многие помнят, что в советское время баночку шпротов было достать не так уж и просто, а каждая уважающая себя хозяйка готовила праздничный стол по высшему разряду. Шпроты являлись неким мерилом благополучия для советского человека. Шпроты очень любили, а особое распространение у получили бутерброды с этой вкусной рыбкой.

"В этом нет ничего удивительного, ведь бутерброд сытнее, чем просто рыба, да и выглядит такое блюдо достаточно интересно. Кстати говоря, не следует забывать, что во времена СССР удивлять гостей было особо нечем. Это сейчас в магазине можно найти все что душе угодно, а раньше и банку зеленого горошка было приобрести достаточно проблематично", - говорится в статье.

Тем не менее, как утверждается, нельзя сказать, что шпроты были невообразимым дефицитным товаром: скорее, "полудефицитным", ведь их добыть было в разы проще, чем многие другие деликатесы.

Популярность шпротов объясняется просто. Люди в послевоенное время не были избалованы продуктами. А шпроты выглядели необычно и были чем-то новым для большинства советских людей. Необычная экзотика быстро стала ассоциироваться с праздником и застольем.

Как сообщал OBOZREVATEL, в СССР люди жили в квартирах на птичьих правах и в любое время могли быть выселены, это скорее напоминало договор долгосрочной аренды, чем собственность.

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