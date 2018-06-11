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"Довольны теперь?" В "ДНР" началась паника из-за дефицита бензина

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В террористической "ДНР" началась настоящая паника из-за дефицита бензина и спекуляций на этой почве.

В сети активно ведутся торги. На данный момент цена - 100 рублей (45 грн). Об этом в своем Twitter рассказал журналист Денис Казанский.

Также он показал пример того, как спекулируют на этой нехватке в "ДНР". "Люди, которые ходили на референдум "ДНР", потому что "в России жить лучше" - как вам? Довольны теперь?" - спрашивает он.

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Пользователи тут же поддерживают его: "Для любителей "русского мира" катастрофой является любой украинский кризис. А русский кризис им ни по чем и даже нравится".

Как сообщал OBOZREVATEL, в "ДНР" продолжаются серьезные перебои с поставками топлива из РФ, причем это касается обеспечения не только гражданских предприятий и местного населения, но и частей оккупационных войск.

Читайте все новости по теме "Новости Донецка и Донецкой области" на Обозревателе.

Темы
Новости Донецка и Донецкой областиРоссийско-украинский конфликт
Персона
Денис Казанский
Место
Украина
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