"Довольны теперь?" В "ДНР" началась паника из-за дефицита бензина

В террористической "ДНР" началась настоящая паника из-за дефицита бензина и спекуляций на этой почве.

В сети активно ведутся торги. На данный момент цена - 100 рублей (45 грн). Об этом в своем Twitter рассказал журналист Денис Казанский.

Также он показал пример того, как спекулируют на этой нехватке в "ДНР". "Люди, которые ходили на референдум "ДНР", потому что "в России жить лучше" - как вам? Довольны теперь?" - спрашивает он.

В Донецке бензиновый кризис, бензин продают по 100 рублей (45 грн).



Люди, которые ходили на референдум ДНР, потому что "в России жить лучше" - как вам? Довольны теперь? pic.twitter.com/juuDN7c11o — Денис Казанський (@den_kazansky) 10 июня 2018 г.

Пользователи тут же поддерживают его: "Для любителей "русского мира" катастрофой является любой украинский кризис. А русский кризис им ни по чем и даже нравится".

Как сообщал OBOZREVATEL, в "ДНР" продолжаются серьезные перебои с поставками топлива из РФ, причем это касается обеспечения не только гражданских предприятий и местного населения, но и частей оккупационных войск.