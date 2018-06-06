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Довоевались: в "ДНР" усугубилась ситуация с бензином

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В "ДНР" продолжаются серьезные перебои с поставками топлива из РФ, причем это касается обеспечения не только гражданских предприятий и местного населения, но и частей оккупационных войск.

Об этом рассказал координатор группы "Информационное сопротивление", нардеп от "Народного фронта" Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

"В отдельных подразделениях и частях оккупантов командование вынуждено ограничивает использование автотранспорта, в т.ч. для первостепенных нужд, при этом военные водители отмечают резкое ухудшение качества топлива", - сказано в сообщении.

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В гражданском секторе отмечается отсутствие бензина популярных марок, а в отдельных случаях и дизельного топлива сразу в нескольких заправочных сетях (розничную торговлю осуществляет лишь ограниченное число заправок).

Как сообщал OBOZREVATEL, в оккупированном террористами "ДНР" Донецке наблюдается острый дефицит бензина.

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Темы
Российско-украинский конфликтНовости Донецка и Донецкой области
Место
Украина
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