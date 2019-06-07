"Доверие падает": Путин призвал переосмыслить роль доллара

Президент России Владимир Путин заявил, что глубокие перемены в современном мире требуют переосмысления роли доллара.

Об этом он сказал во время своей речи на Петербургском международном экономическом форуме. Российский лидер считает, что в последнее время появились новые экономические центры, повысилась роль региональных валют, изменился баланс сил и интересов.

"Очевидно, что эти глубокие перемены требуют адаптации международных финансовых организаций, переосмысления роли доллара, который, став международной резервной валютой, превратился сегодня в инструмент давления страны-эмитента на весь остальной мир", — сказал Путин.

Владимир Путин gazeta.ru

Президент РФ заключил, что доверие к доллару по всему миру падает из-за действий американских властей.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава одного из крупнейших российских банков ВТБ Андрей Костин заявил о необходимости отказа от доллара ускоренными темпами.

По его словам, план по дедолларизации состоит из четырех направлений. Главное — это ускоренный переход в расчетах с иностранными государствами по экспортно-импортным операциям на другие валюты — это может быть евро, юань или рубль.

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