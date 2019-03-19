Доказательство роттердамской теоремы

Окружной административный суд города Киева отказал группе народных депутатов и Ассоциации потребителей энергетики и коммунальных услуг в иске к Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) о признании незаконным и отмене постановления №1513 "Об утверждении прогнозируемой оптовой рыночной цены 2018 год".

Как известно, этим постановлением на основе формулы "Роттердам +" было утверждено на 2018 прогнозируемую оптовую рыночную цену электроэнергии (ОРЦ) на уровне 1561,99 грн за 1 МВт-час (без НДС) с разбивкой на кварталы: I квартал - 1495,46 грн за 1 МВт-час (без НДС); II квартал - 1586,69 грн за 1 МВт-час (без НДС); III квартал - 1586,69 грн за 1 МВт-час (без НДС); IV квартал - 1586,69 грн за 1 МВт-час (без НДС).

Свои требования истцы обосновывали тем, что постановление принято безосновательно и с нарушением требований законодательства. В частности, подчеркивая нарушении НКРЭКУ требований п. 5.1 Порядка формирования прогнозируемой оптовой рыночной цены электрической энергии, которым установлено, что НКРЭКУ утверждает ОРЦ на расчетный год не позднее чем за 10 дней до начала планового периода. Суд пришел к выводу, что утверждение ОРЦ 2018 год в такой срок было невозможно из-за отсутствия кворума в Регуляторе.

Интересно, что отсутствие кворума возникло из-за неожиданной "болезни" экс-члена НКРЭКУ Бориса Цыганенко, ранее возглавлявшего компанию Константина Григоришина "Энерджи Консалтинг". Кворум был восстановлен лишь 23 декабря 2017, после того как Верховная Рада разрешила президенту Петру Порошенко назначать временных членов НКРЭКУ. Поэтому, присутствие в списке истцов народного депутата Сергея Лещенко, которого называют приближенным к Григоришину, выглядит логичным. У опального олигарха уже давно сложные отношения с НКРЭКУ – в течение 2018 все средства, которые получало подконтрольное Григоришину ООО "Луганское энергетическое объединение" (ЛЭО), удерживались в пользу ГП "Энергорынок" для уплаты долгов за электроэнергию. Только в октябре прошлого года Регулятор снял ЛЭО с так называемого нулевого алгоритма под обязательства вовремя платить за электроэнергию.

Не убедили суд и доводы истцов, что в основу расчетов НКРЭКУ закладывает ложную информацию ГП "Держвуглепостач", а не международных агентств Argus cif ARA и IHS McCloskey NW Europe Steam Coal. Как указано в судебном решении, Порядком не определено, что НКРЭКУ должна использовать информацию именно Argus и IHS McCloskey. Суд согласился с позицией регулятора, что при определении индикативной цены угля НКРЭКУ может использоваться информация, которая обнародована на официальном сайте ГП "Держвуглепостач", искажающая динамику рынка энергетического угля, в том числе индексы АРІ ІІ на условиях CIF в основных портах Западной Европы Амстердам-Роттердам-Антверпен.

Самое интересное, что суд установил, что утверждение прогнозируемой оптовой рыночной цены электрической энергии относится к дискреционных полномочий НКРЭКУ, а потому, правомерность определения ее показателей является "формой вмешательства в такие полномочия и выходит за пределы задач административного судопроизводства (данная позиция также была подтверждена решением Высшего административного суда Украины по делу №826 / 16833/16)". Это очень совпадает с прошлогодними выводами аудита НКРЭКУ, оглашенного экспертами Секретариата Европейского энергетического сообщества, которые предостерегли органы власти от "политического вмешательства в независимость НКРЭКУ и автономное принятия ею решений".

Это не первое решение судебных органов в пользу НКРЭКУ в баталиях вокруг "Роттердам +". Еще в марте 2017 Высший административный суд Украины отказал в удовлетворении кассационной жалобы Украинской ассоциации производителей ферросплавов и электрометаллургической продукции (УкрФА) и Никопольскому заводу ферросплавов, признав законным постановление Национальной комиссии по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг об установлении единых розничных тарифов на электроэнергию в 2016 году. Как и ОРЦ 2018 год, оспариваемые тарифы рассчитывались по методологии, введенной постановлением НКРЭКУ "Об утверждении порядка формирования прогнозируемой оптовой рыночной цены электрической энергии", известную как "Роттердам +".

Тогда Регулятору оппонировала группа "Приват" Игоря Коломойского, контролирующая Никопольский и Запорожский заводы ферросплавов, на которые приходится около 90% украинского производства ферросплавов. В себестоимости ферросплавов цена электроэнергии занимает до 50%. Игорь Коломойский имеет давнюю историю противостояния с государством по поводу тарифов на электроэнергию для ферросплавного бизнеса. В декабре 2012 года Запорожский завод ферросплавов даже останавливал производство из-за отказа совета "Энергорынок" предоставить льготный тариф на электроэнергию. Он возобновил производство 1 марта 2013 после подписания меморандума о взаимопонимании между КМУ и ферросплавными заводами, который разрешил закупать электроэнергию по льготному тарифу.

В последнее время отраслевая ассоциация ферросплавных заводов УкрФА потеряла роль главного публичного адвоката интересов промышленных потребителей электроэнергии. В последние годы эту нишу заняла Ассоциация потребителей энергетики и коммунальных услуг, которую возглавил экс-член НКРЭКУ Андрей Герус. Впрочем, усилия новых лоббистов пока трудно назвать результативными.

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