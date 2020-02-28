Дешевые кредиты для украинцев станут более доступными

Государственная программа "Доступные кредиты 5-7-9%" с 1 марта будет включать дополнительную опцию – кредитные гарантии.

Это позволит решить проблему отсутствия или нехватки залога у заемщика. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

"С помощью запуска второго компонента программы мы фактически разблокируем инструмент доступного кредитования для тех предпринимателей, на которых банки до этого не обращали внимания. Речь идет о предпринимателях, которые решили создать собственное дело с нуля и, кроме идеи, не имеют ни приемлемого залогового имущества, ни отчетности и истории деятельности", – сообщил директор Офиса администрирования проектов международного финансового сотрудничества Минфина Руслан Гашев.

"Это важно, ведь программа должна стать доступной для более широкого круга предпринимателей. Конечно, в случае необходимости, действующий бизнес тоже сможет получить частичную кредитную гарантию, что будет покрывать до 50% его кредита по программе "Доступные кредиты 5-7-9%", – резюмировал он.

Государственная программа "Доступные кредиты 5-7-9%" с 1 марта будет включать дополнительную опцию – кредитные гарантии

Кабинет министров 3 февраля презентовал программу дешевых кредитов для бизнеса. Новая программа для украинцевнацелена на малый бизнес.

Ранее в Украине обещали начать выдавать 1,5 млн грн кредита сроком на 5 лет на открытие либо развитие бизнеса под следующие проценты:

5% годовых при выручке до 25 млн, если создается минимум два рабочих места;

7%, если бизнес приносит до 25 млн прибыли и не создает рабочие места (но за каждого нового работника ставку уменьшат на 0,5%);

9%, если бизнес уже запущен и приносит от 25 до 50 млн прибыли.

Также, по условиям программы, сам участник должен инвестировать 20% собственных средств от всех расходов.

дешевые кредиты

Как сообщал OBOZREVATEL:

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