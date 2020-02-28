Дешевые кредиты для украинцев станут более доступными

Государственная программа "Доступные кредиты 5-7-9%" с 1 марта будет включать дополнительную опцию – кредитные гарантии.
Это позволит решить проблему отсутствия или нехватки залога у заемщика. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.
"С помощью запуска второго компонента программы мы фактически разблокируем инструмент доступного кредитования для тех предпринимателей, на которых банки до этого не обращали внимания. Речь идет о предпринимателях, которые решили создать собственное дело с нуля и, кроме идеи, не имеют ни приемлемого залогового имущества, ни отчетности и истории деятельности", – сообщил директор Офиса администрирования проектов международного финансового сотрудничества Минфина Руслан Гашев.
"Это важно, ведь программа должна стать доступной для более широкого круга предпринимателей. Конечно, в случае необходимости, действующий бизнес тоже сможет получить частичную кредитную гарантию, что будет покрывать до 50% его кредита по программе "Доступные кредиты 5-7-9%", – резюмировал он.
Государственная программа "Доступные кредиты 5-7-9%" с 1 марта будет включать дополнительную опцию – кредитные гарантии
Кабинет министров 3 февраля презентовал программу дешевых кредитов для бизнеса. Новая программа для украинцевнацелена на малый бизнес.
Ранее в Украине обещали начать выдавать 1,5 млн грн кредита сроком на 5 лет на открытие либо развитие бизнеса под следующие проценты:
5% годовых при выручке до 25 млн, если создается минимум два рабочих места;
7%, если бизнес приносит до 25 млн прибыли и не создает рабочие места (но за каждого нового работника ставку уменьшат на 0,5%);
9%, если бизнес уже запущен и приносит от 25 до 50 млн прибыли.
Также, по условиям программы, сам участник должен инвестировать 20% собственных средств от всех расходов.
дешевые кредиты
Как сообщал OBOZREVATEL:
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет выполнить инаугурационное обещание и вернуть все 65 миллионов украинцев на родные земли. Он предложил “тем, кто уехал, и тем, кто опустил руки” с 1 февраля 2020 года выдавать 1,5 млн грн кредита сроком на 5 лет на открытие либо развитие бизнеса.
Впоследствии OBOZREVATEL рассказал, заработает ли эта система и откуда брать деньги на низкие ставки.
Программу дешевого кредитования мелкого и среднего бизнеса под 5%, 7% и 9% в Украине запустят с 1 февраля 2020 года.
Кабинет министров предусмотрел 2 млрд гривен, чтобы с 1 февраля стартовала программа кредитов под 5, 7 и 9% для поддержки микро- и малого бизнеса.
21 января президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о Фонде развития предпринимательства. В этом фонде украинский мелкий и средний бизнес сможет брать кредиты под 5, 7 и 9%.
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