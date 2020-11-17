Доступные кредиты 5-7-9%: куда обратиться, чтобы получить деньги

Фонд развития предпринимательства заключил соглашения о сотрудничестве уже с 19 банками для предоставления украинцам средств в рамках программы "Доступные кредиты 5-7-9%".

В частности, в соответствующий перечень попали АО "Ощадбанк", АБ "Укргазбанк", АО КБ "ПриватБанк", АО "Укрэксимбанк", АО АКБ "Банк Львов", ПАО "ПУМБ", АО "БАНК АЛЬЯНС", АО "Кредобанк", ПАО "БАНК ВОСТОК", АО "Райффайзен Банк Аваль". Об этом сообщается на сайте Кабинета министров Украины.

Также доступные кредиты предоставляют АО "ТАСкомбанк", АО "Альфа-банк", АО "КБ "ГЛОБУС", АО "МЕГАБАНК", АО "ПОЛИКОМБАНК", АО "КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК", АО "ОТП Банк", АО "КРЕДИТВЕСТ БАНК", АО "АГРОПРОСПЕРИС БАНК".

С момента старта программы "5-7-9%" уполномоченные банки выдали более 5,5 тысячи займов на общую сумму в 13,1 миллиарда гривен.

Из них 9,4 миллиарда гривен были выданы в качестве рефинансирования предварительно полученных займов, 2,5 миллиарда предприниматели получили на капитальные инвестиции и 1,2 миллиарда гривен в качестве антикризисных кредитов под 3%.

За последнюю неделю банки выдали 477 кредитов на общую сумму 963 миллионов гривен.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине с субботы, 14 ноября, вводят карантин выходного дня. В связи с этим программы поддержки "Доступные кредиты 5-7-9" и "Частичная безработица" будут максимально адаптированы под нужды и запросы бизнеса.