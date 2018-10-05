Одна из стран ЕС поможет Украине в борьбе с ''еврономерами''

Литва предоставила Украине доступ на год к европейской базе данных, для проверки автомобилей на европейских номерах.

Об этом УНН рассказал председатель Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал. "Сегодня нам подарили пакет, благодаря которому можно заходить в европейские базы данных... Вы знаете, у нас сегодня очень много евроблях на территории страны. Как правило, они или литовские или польские", - отметил председатель ГПСУ.

По его словам, Украина сотрудничает с Литвой в вопросе, что касается автомобилей, которые были вывезены из страны ЕС и считаются там такими, которые не существуют или уничтожены, и появляются в Украине на литовских номерах.

"Поэтому мы сейчас получаем от них информацию, будем делать небольшие проверки, смотреть, законно ли используются эти транспортные средства при пересечении границы, или нет... Это уменьшит количество незаконно ввезенных в Украину автомобилей", - сказал он.

Он отметил, что есть евробляхи, которые заезжают на соответствующих номерах на законных основаниях, а есть автомобили, которые были похищены, но не находятся в общей базе данных.

Цигикал добавил, что с польскими коллегами также ведется сотрудничество в этом направлении.

"Те автомобили, которые уже внесены в базу данных Интерпола - там также похищенные, и они ее пополняют периодически - мы с ними вместе обнаруживаем. У нас выявлено 500 автомобилей. Учитывая, что у нас 157 пунктов пропуска с заведением в базу Интерпола. Когда заезжают перебитые номера, замена кузова, это все проявляется. Поляки нам предоставляют такую ​​информацию, мы периодически ею обмениваемся", - отметил председатель ГПСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украине за основу 13 июля приняли законопроект №8487, который значительно снижает стоимость растаможки автомобилей. Причем, чем новее машина, тем меньше за нее придется заплатить. Для примера, если раньше за авто с бензиновым двигателем 2 тыс. куб. см, возрастом 5 лет и стоимостью 5 тыс. евро при растаможке нужно было отдать 5,5 тыс. евро, по новым правилам - всего 2,6 тыс. евро.