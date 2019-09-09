Достаточно загранпаспорта: в Украине банки подготовили важное новшество

Национальный банк Украины разрешил финансовым учреждениям обслуживать граждан на основании загранпаспорта.

"Отныне банковские учреждения могут обслуживать физических лиц – резидентов как на основании паспорта гражданина (в форме ID-карты или книги), так и на основании паспорта гражданина для выезда за границу", – говорится в письме НБУ Р/25-0006/45577, передает Государственная миграционная служба.

Представители регулятора отметили, что такие улучшения направлены на устранение недоразумений, которые ранее возникали при предъявлении паспорта для выезда за границу.

При этом сведения про "отчество" физического лица-резидента, которые не содержатся в паспорте гражданина для выезда за границу, могут устанавливаться банками на основании других официальных документов, в частности – о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП).

"Напоминаем, что согласно законодательству удостоверение водителя, личности моряка, лица с инвалидностью или участника Второй мировой войны, удостоверение, выданное по месту работы физического лица, не могут быть использованы гражданином для установления его личности при получении банковских услуг", – резюмировали в НБУ.

НБУ разрешил финансовым учреждениям обслуживать граждан на основании загранпаспорта

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские банки обязали тщательно проверять своих клиентов перед тем, как выдавать кредиты.

Реестр должников запустили еще в прошлом году, однако только летом норма полноценно вступила в силу.

Теперь банк будет обязан:

открывая или закрывая счет, проверить, есть ли клиент в реестре должников;

если клиент в реестре, уведомлять государственную исполнительную службу о том, что счет открывается либо закрывается.

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