МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
МирСпорт

''Северный поток-2'': в России заверили, что скандальный газопровод достроят

1.3тЧитать материал на украинском

Президент РФ Владимир Путин заявил, что российский газопровод в обход Украины "Северный поток-2" будет реализован. Полученных разрешений для его строительства достаточно.

Об этом он сообщил в ходе пленарной сессии Российской энергетической недели, передает российское агентство "РИА Новости". По его словам, трубоукладочное судно Solitaire (в центре) готовится к началу работ по укладке газопровода "Северный поток-2" в Балтийском море.

Новости
''Северный поток-2'': в Саксонии начнут строительство скандального газопровода

"Немецкие партнеры начали уже строительство (газопровода. - Ред.) в море, мы тоже к этому идем. У нас больше нет проблем с получением каких-то разрешений, Финляндия приняла такое решение, Швеция, ФРГ, Российская Федерация, нам этого достаточно вполне, проект будет реализован", - сказал Путин.

Как сообщал OBOZREVATEL, проект "Северный поток-2" предполагает прокладку двух газовых ниток общей мощностью 55 млрд кубометров в год - от побережья России через Балтийское море до Германии. Разрешение на строительство уже выдали Германия, Финляндия и Швеция. Дания остается единственной страной, которая до сих пор не дала разрешение.

25 июля в Германии начали укладывать первые трубы в рамках строительства.

Против газопровода выступают Украина и США. В частности, 11 июля на саммите НАТО президент США Дональд Трамп раскритиковал энергетическое соглашение между Берлином и Москвой и заявил, что Россия контролирует Германию посредством энергетических ресурсов.

5 сентября судно "Солитэр" приступило к работам по укладке российского газопровода в обход Украины в Финском заливе.

Читайте все новости по теме "Северный поток-2" на OBOZREVATEL.

Тема
Северный поток-2
Персона
Владимир Путин
Место
Россия
Объекты
Северный поток - 2РоссиягазопроводУкраинастроительство
Поделиться в Facebook
3
Комментарии
5
3
Смешно
5
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
pompadur marselina
pompadur marselina
Надо к названиям всех строящихся газо-нефтепроводов добавлять эпитет "в обход Украины"! Весьмирснами нам должен!А куле, строят и строят, а мы тут сиди и жди,пока чего нибудь обломиться.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
А с какого члена Северный поток-2 скандальный??От того,что кучка шавок подпиндосных скулит о потере бабла дармового?Да сосете вы хуй мерзости,какую только чушь не гонят лишь бы насрать в карман,а потом пидоры вопросы задают,а нас за шо?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Русский Солдат
Русский Солдат
Надо наконец избавить хохлов от российской газовой агрессии, ну сколько им еще страдать нюхая вонючий российский газ. Европейский куда как приятней пахнет. И не важно, что его добыли в России. он продается по европейским ценам, значит он европейский.
Показать комментарий полностью
Ответить
5
0

Наши блоги