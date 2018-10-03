''Северный поток-2'': в России заверили, что скандальный газопровод достроят

Президент РФ Владимир Путин заявил, что российский газопровод в обход Украины "Северный поток-2" будет реализован. Полученных разрешений для его строительства достаточно.

Об этом он сообщил в ходе пленарной сессии Российской энергетической недели, передает российское агентство "РИА Новости". По его словам, трубоукладочное судно Solitaire (в центре) готовится к началу работ по укладке газопровода "Северный поток-2" в Балтийском море.

"Немецкие партнеры начали уже строительство (газопровода. - Ред.) в море, мы тоже к этому идем. У нас больше нет проблем с получением каких-то разрешений, Финляндия приняла такое решение, Швеция, ФРГ, Российская Федерация, нам этого достаточно вполне, проект будет реализован", - сказал Путин.

Как сообщал OBOZREVATEL, проект "Северный поток-2" предполагает прокладку двух газовых ниток общей мощностью 55 млрд кубометров в год - от побережья России через Балтийское море до Германии. Разрешение на строительство уже выдали Германия, Финляндия и Швеция. Дания остается единственной страной, которая до сих пор не дала разрешение.

25 июля в Германии начали укладывать первые трубы в рамках строительства.

Против газопровода выступают Украина и США. В частности, 11 июля на саммите НАТО президент США Дональд Трамп раскритиковал энергетическое соглашение между Берлином и Москвой и заявил, что Россия контролирует Германию посредством энергетических ресурсов.

5 сентября судно "Солитэр" приступило к работам по укладке российского газопровода в обход Украины в Финском заливе.