Дошло до Верховного суда: в деле SkyUp произошел новый поворот

В деле об остановке лицензии SkyUp Airlines на перевозку пассажиров истица в постановлении Барышевского районного суда Оксана Пасенко якобы пытается оспорить апелляцию авиакомпании.

В частности, в Кассационный гражданский суд Украины в составе Верховного суда поступили сразу две кассационные жалобы от имени Пасенко, передает "Радио Свобода".

Предметом иска значится защита прав потребителей и "прекращение действия, нарушающего право и принудительное исполнение обязанности в натуре".

То есть, по словам журналистов, имеется в виду исполнение решения Барышевского суда о приостановлении лицензии авиаперевозчика.

В то же время представители SkyUp Airlines, которые в Киевском апелляционном суде оспаривают это решение, заявили, что жалобы – "абсолютно бессмысленны".

"По информации, полученной из информационного центра Кассационного гражданского суда ВС, одна жалоба от якобы Пасенко – на постановление Киевского апелляционного суда об открытии апелляционного производства, а вторая – на определение этого же суда об остановке дела до момента рассмотрения вопроса об отводе судьи, которое заявил адвокат Пасенко", – сообщил директор по юридическим вопросам авиакомпании Дмитрий Толкачев.

"При этом, на момент подачи жалобы данный вопрос уже был решен, отвод удовлетворен, назначен новый состав суда. Поэтому, обе эти кассационные жалобы, по нашему мнению, абсолютно бессмысленны", – резюмировал он.

В SkyUp Airlines заявили, что жалобы – "абсолютно бессмысленны" Airlines Inform

Как сообщал OBOZREVATEL, 12 июня Барышевский суд Киевской области принял решение о приостановке действия лицензии украинского лоукостера SkyUp Airlines.

Позже министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что Барышевский суд Киевской области не имел права лишать лицензии SkyUp, поскольку это не в его компетенции.

1 июля стало известно, что жительница Барышевки Оксана Пасенко подала заявление об отказе от якобы своего иска к SkyUp, на основании которого суд приостановил лицензию авиакомпании.

Причиной отказа Пасенко указала, что никогда не была клиенткой этого авиаперевозчика.

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