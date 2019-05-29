Дороже новых: "Укрзалізницю" уличили в экстремально дорогом ремонте

Филиал "Укрзалізниці" по результатам тендеров планирует заключить соглашения с ООО "Эко Тех Сервис" по ремонту систем кондиционирования воздуха пассажирских вагонов на общую сумму 3,60 млн грн, что является сильно завышенной стоимостью.

Как сообщает "Залізниця без корупції", всего планируется отремонтировать 47 компрессоров серии 1П20 и 5М, которые входят в систему кондиционирования пассажирских вагонов. Работы должны быть выполнены в депо Мариуполя, Львова и Ужгорода.

Стоимость ремонта одного компрессора типа 1П20 обойдется УЗ в 78,2 тыс. грн с НДС. Тогда как новый компрессор 1П20 стоит в розницу от 12 тыс. грн до 30 тыс. грн.

Компрессор 1П20 zbk.org.ua

Было проведено два тендера и победителем обоих стала "Эко Тех Сервис" с самым низким предложением. Эта фирма была создана менее пяти месяцев назад - 29 декабря 2018 года.

Директором ООО "Эко Тех Сервис" с 25 марта этого года назначили Кравцова Константина Викторовича, который зарегистрирован в Луганске. Он соучредитель фирмы вместе с киевлянином Виталием Волкодавом.

Кравцов также указан директором компаний ООО "Восток-Инвест", ООО "Восток-Инвест Плюс", ООО "Донремдизель". Первые две фирмы имеют многомиллионные контракты с "Укрзалізницею".

"Эко Тех Сервис" зарегистрировано в жилой шестнадцатиэтажке в столице, по улице Княжий Затон 2/ 30. Так как в адресе регистрации не указан номер квартиры или помещения, то найти фирму будет очень трудно.

Документация zbk.org.ua

По этому же адресу зарегистрированы еще 455 компаний.

Заказчик требовал от участника предоставить справки о персонале и квалифицированных работниках, которые будут выполнять работы или наличие технической базы, поэтому неизвестно имеет ли эта фирма собственный штат или производство.

В тендерной документации "Эко Тех Сервис" указало, что уже якобы имеет опыт выполнения аналогичных услуг по ремонту систем кондиционирования пассажирских вагонов для казахской "КЗ-ЖОЛМАШ". Сумма сделки - чуть меньше $10 тыс.

Документация zbk.org.ua

Отмечается, что конкурентом "Эко Тех Сервис" было ООО "НТП "Трансинвест", которое играет ключевую роль в поставке на УЗ российских запчастей по завышенной цене.

Третьим участником обоих тендеров было ООО "Производственное предприятие" Компрессор "общество с ограниченной ответственностью" Юрия Малахова из Мелитополя Запорожской области. Фирма подала предложения на уровне ожидаемой цены железнодорожников. В ходе торгов ни одно предприятие не сделало шаг на понижение.

Как сообщал OBOZREVATEL, СБУ еще в феврале 2018 года разоблачила коррупционную схему поставки непригодных запчастей в "Укрзалізницю". В подпольных цехах, с нарушением технологии, старые и непригодные запчасти "обновляли", подкрашивали и поставляли через фирмы-прокладки как новые.

Несмотря на широкий резонанс, менее чем через год дело "умирает", а фирмы-прокладки через суд отбирают в "Укрзалізниці" десятки миллионов за поставленный неликвид.

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