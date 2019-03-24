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Дороже, чем сейчас: выяснилось, что пообещали Бойко и Медведчуку в Кремле

1.8тЧитать материал на украинском

"Скидка" на газ, которую Москва предложила кандидату в президенты Украины Юрию Бойко и главе политсовета "Оппозиционного платформы - За жизнь" Виктору Медведчуку, не имеет никакого смысла.

Такое заявление сделали в "Нафтогазе". Выводы были опубликованы на официальной странице в Facebook. "Напомним нашим российским коллегам, что по действующему контракту, измененному в арбитраже, они УЖЕ должны продавать нам газ по цене на 48% дешевле, чем та, которая получилась бы в марте по формуле в первоначальном контракте. Поэтому предлагать скидку 25% это как-то несерьезно", – cказано в заявлении.

Отмечается, что Медведчук говорил о поставках газа по цене 240-260 долл/тыс. куб. м., в то время, как Украина покупала на открытых торгах в ЕС в марте по цене в среднем 226 долл/тыс. куб. м., а на апрель цена снизилась до уровня около 217 долл./тыс. куб. м.

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Бойко и Медведчук во время встречи с Дмитрием Медведевым в Кремле

Бойко и Медведчук во время встречи с Дмитрием Медведевым в Кремле

"УП"

При этом Бойко напомнили о вышках его же имени, которые Россия захватила вместе с аннексированным Крымом.

"А еще нам интересно, не забыл ли господин Бойко обсудить судьбу вышек своего имени, которые Россия украла у нас в Черном море. Напомним, суд в Гааге признал Россию виновной в незаконном захвате наших активов и приступил к определению объема компенсации", – обратились они к политику.

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По расчетам "Нафтогаза", объем компенсации может составить около 5 млрд долл. плюс накопленные проценты.

Как сообщал OBOZREVATEL, СБУ заявила, что "в пределах своей компетенции в сжатые сроки предоставит правовую оценку визитаграждан Украины Юрия Бойко и Виктора Медведчука к одному из лидеров страны-агрессора и их заявлениям".

Руководитель аппарата председателя СБУ Игорь Гуськов заявил, что скандал вокруг Бойко и Медведчука является попыткой спецслужб РФ отвлечь внимание СБУ от схемы подкупа украинских избирателей кандидатом, "который устраивает Кремль".

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Персоны
Юрий БойкоВиктор МедведчукДмитрий Медведев
Место
Украина
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