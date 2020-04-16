К великому сожалению, имбирь, чеснок и лимон – это товары, которые в Украине не производятся, даже чеснок. Украинский чеснок экспортируется, а вместо этого подавляющее количество чеснока, который продается в Украине, имеет происхождение из Египта или Китая.

Введение карантина в Украине совпало с аналогичными карантинными мерами в других странах мира, произошла ситуация с искусственным ограничением предложения. В первую очередь, это касается лимонов, поскольку лимоны в Украине в подавляющем большинстве турецкого происхождения. Турция ограничила возможность въезда украинских водителей, а потом вообще запретила вывоз лимонов из страны.

Что касается имбиря, то это достаточно экзотический товар. Его трудно сравнивать с луком или картофелем, он занимает нишевую роль на полках магазинов. Но после того как в интернете появилось много информации о том, что он имеет профилактические и противовирусные свойства, месячный объем реализации имбиря в основных сетях были проданы за 2-3 торговых дня. Получился искусственный дефицит.

Дорогой имбирь, лимон, чеснок: как Антимонопольный комитет сбивает цены

Мы проводили консультации с основными сетями, одновременно и с теми сетями, которые сами осуществляют импорт имбиря, а также с сетями, которые просто покупают имбирь в Украине для последующей перепродажи.

В тех сетях, которые осуществляют собственный импорт имбиря, подорожание было не настолько значительным, как в других сетях. Килограмм имбиря с цены около 120 гривен подорожал до 240.

Антимонопольный комитет открыл дело сначала по факту удорожания цен на основные продуктовые позиции по Киеву. Мы провели консультации, опросы, вместе со следственными действиями по направлению требований основным участникам рынка на трех звеньях – ритейл, поставщики, производители.

После начала этих интенсивных действий Комитета, 20-25 марта, мы увидели стабилизацию цен на основные продуктовые позиции. Фактически по всем продуктовым группам мы видим стабилизацию и даже снижение в диапазоне 10-15%.

К великому сожалению, еще существует определенное давление в отношении цены на яйцо куриное, но в нижнем ценовом сегменте, то есть премиальные органические яйца существенно не изменились в цене. Но мы работаем над тем, чтобы не происходил стремительный рост цен.

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