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"Дороги – жесть!" В Крыму поделились показательными фото после оккупации

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В аннексированном Россией Крыму так называемые власти не ремонтируют дороги и не занимаются благоустройством городов.

На ситуацию обратила внимание блогер RoksolanaToday&Крым25%. На своей странице в Twitter она обнародовала пост, опубликованный на одном из местных пабликов Ялты в соцсетях.

"10-тый район, дом 44. Дороги жесть, ноги сломаешь, дети бегают и падают, люки проваливаются, лет 100 уже никто не ремонтировал. Так и живем... Анонимно", - написал пользователь.

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Он также обнародовал снимки, на которых видно ужасное состояние дорог во дворе жилого дома.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму несмотря на самый разгар лета совсем нет туристов - пляжи и кафе пустуют. Блогер опубликовала фотографии с курортных городов, на которых видно пустующие пляжи, кафе и магазины.

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Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Теги
Крым фотографии работа
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Ш. Олег
Ш. Олег
Бездорожье - это, конечно, плохо, но… В России Крым с 2014 года, то есть пять лет, а до этого он 23 года был украинским. Отсюда вопрос, даже два: 1) почему украинская власть за четверть века не удосужилась построить дороги в Крыму? 2) почему от России за 5 лет требуют приведения в полный порядок того, на что Украине не хватило в пять раз более продолжительного срока? :)
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Пигин Макс
Пигин Макс
Вот что значит полная деградация мозга!!! Эта роксолана даже не понимает, как мощно она сейчас потроллила бывшую оккупационную украинскую власть в Крыму.
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CARGO 100
CARGO 100
"Дороги жесть, ноги сломаешь, ... лет 100 уже никто не ремонтировал."
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