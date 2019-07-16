"Дороги – жесть!" В Крыму поделились показательными фото после оккупации

В аннексированном Россией Крыму так называемые власти не ремонтируют дороги и не занимаются благоустройством городов.

На ситуацию обратила внимание блогер RoksolanaToday&Крым25%. На своей странице в Twitter она обнародовала пост, опубликованный на одном из местных пабликов Ялты в соцсетях.

"10-тый район, дом 44. Дороги жесть, ноги сломаешь, дети бегают и падают, люки проваливаются, лет 100 уже никто не ремонтировал. Так и живем... Анонимно", - написал пользователь.

Он также обнародовал снимки, на которых видно ужасное состояние дорог во дворе жилого дома.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Крыму несмотря на самый разгар лета совсем нет туристов - пляжи и кафе пустуют. Блогер опубликовала фотографии с курортных городов, на которых видно пустующие пляжи, кафе и магазины.

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