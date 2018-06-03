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Дороги в Украине вошли в топ-10 худших в мире

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В рейтинге качества дорожного покрытия в разных странах мира Украина вошла в десятку государств с наихудшими дорогами.

Список был составлен экспертами Всемирного экономического форума, которые присуждали дорогам баллы от 1 до 7, где 7 баллов соответствует наивысшему качеству.

Аналитики оценили качество дорог в Украине в 2,4 балла. На 131-м месте с таким же показателем качества оказался Парагвай.

Россия заняла в рейтинге 114-е место с уровнем качества дорог 2,9 балла. Беларусь в рейтинг не включена, а Молдова заняла 128-е место (2,5 балла).

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Венгрия и Польша с показателем 4,1 балла заняли в рейтинге 62-е и 65-е места соответственно. Словакским дорогам эксперты присудили 4,0 балла (73-е место), Румыния оказалась на 120-м месте с 2,7 балла.

Самыми лучшими оказались дороги в Объединенных Арабских Эмиратах (6,4 балла). В тройку вошли Сингапур и Швейцария (по 6,3 балла).

Как сообщал OBOZREVATEL, во время масштабной проверки дорог в Украине были выявлены нарушения на 136 объектах из 487 проверенных.

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Тема
Дороги в Украине
Место
Украина
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