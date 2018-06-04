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Дороги в Украине попали в топ-10 худших в мире: появилось уточнение

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Украина в рейтинге качества дорожного покрытия, который составили эксперты Всемирного экономического форума, попала в десятку худших, заняв 130 место. При этом сам рейтинг формировался на основе данных за 2016 год, в то время как масштабные дорожные работы начали проводить в стране только в прошлом году.

Такое уточнение озвучили в пресс-службе Министерства инфраструктуры. Сам рейтинг The World Economic Forum основывается да ключевых данных позапрошлого года. "В данном исследовании не учтены результаты проведения ремонтов 2017 - начале 2018 и соответственно, оценка качества дорожной инфраструктуры осуществлена без учета этого фактора. В прошлом году в Украине отремонтировали рекордное за последние 14 лет количество километров дорог - 2177 км", - напоминают в ведомстве.

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На финансирование дорог в Украине, напоминают в ведомстве, годами выделялись минимальные средства. Как результат - в этот период в стране почти ничего не ремонтировалось (исключением были 2011-2012 гг.).

"Согласно рейтингу Global Competitiveness Index Украина занимает 130 место. И это плохой результат. Однако это результат на конец 2016 года", - заявляют в Министерстве инфрастуктуры. При этом чиновники отмечают: дорожная отрасль получила толчок благодаря увеличению финансирования. В этом году утверждена Программа развития на среднесрочную перспективу. Задача - за 5 лет соединить на основе маршрутного принципа все областные центры страны.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время масштабной проверки дорог в Украине были выявлены нарушения на 136 объектах из 487 проверенных.

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Тема
Дороги в Украине
Место
Украина
Объект
платные дороги
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