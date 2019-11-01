Дороги, концессия и порты: чем запомнился Юрий Лавренюк на посту замминистра инфраструктуры

Заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк подал в отставку спустя 3,5 года в должности. В сферу его ответственности входили буквально все направления работы министерства, кроме евроинтеграции, международного сотрудничества и кадров. Лавренюка называли центром принятия решений и критиковали за излишнюю концентрацию власти. Другие — хвалили за рекордные показатели отраслей.

Итоги работы подводит OBOZREVATEL.

Дорожное хозяйство

С 2016 года в Украине восстановили почти 10 тыс. километров автодорог общего пользования. Это абсолютный рекорд, хотя и крайне мало с точки зрения общего километража — 200 тыс. км дорог. Неоспоримым достижением прошлой команды стал Государственный дорожный фонд. Ему сопротивлялись так, что Лавренюку и экс-министру Омеляну решение пришлось "продавливать" в буквальном смысле. Теперь в Украине есть отдельный гарантированный бюджет на строительство и ремонт дорог.

Во-вторых, фонд исключил политическую составляющую при выделении субвенций регионам. Деньги больше не распределяют в ручном режиме: каждая область получает финансирование пропорционально протяженности дорог. В-третьих, фонд работает, независимо от смены министров или премьеров, и формируется автоматически — за счет отчислений по акцизу. В 2020 году его объем составит 75 млрд грн. Украина никогда не тратила на дороги больше. Помимо этого, 5% фонда идет на повышение безопасности на дорогах, реформирована система объектов технического контроля за транспортными средствами, для большегрузов установлены первые комплексы взвешивания в движении.

Юрий Лавренюк Зик

По мнению Лавренюка, восстановить все международные, национальные и территориальные дороги в Украине можно в течение 10 лет. Главное условие для этого — сохранить предложенный Дорожным фондом механизм финансирования.

Открытое небо

Пассажиропоток аэропортов за 3,5 года вырос на 120%. Безвиз, либерализация авиаперевозок с другими странами, а также реформа авиационного рынка в части выдачи разрешений и слотов в 2016 году буквально открыли Украину миру. На рынок зашли 14 новых авиакомпаний, а доля лоукостеров в международном сообщении достигла 30%. Украинцы впервые получили возможность летать дешево.

Более 10 региональных аэропортов возобновили работу. Профинансировано обустройство взлетно-посадочной полосы в аэропорту Одессы, частично введен в эксплуатацию новый терминал на 3 млн пассажиров в год. Продолжается реконструкция аэропортов Львова, Днепра, Запорожья, Николаева, Полтавы, Херсона, а также начинается реконструкция аэродромного комплекса "Мукачево". По оценке экспертов, с таким подходом к 2030 году суммарный пассажиропоток может превысить 70 млн пассажиров в год.

Железная дорога

Контракт с General Electric, обновление подвижного состава, развитие сообщения со странам Евросоюза. Вопреки точечным успехам, "Укрзалізниця" так и осталась малоуправляемым коррупционным монстром. Все реформаторские начинания Мининфраструктуры встречали сопротивление, и дальше публичных конфликтов с руководством УЗ не заходили.

Демонополизация железной дороги станет вызовом для нового состава министерства. Здесь уже озвучили планы разделить корпорацию на три независимых оператора по управлению инфраструктурой, грузовыми и пассажирскими перевозками. Рынок планируют открыть для частных перевозчиков, тем самым вынудив государственную УЗ либо модернизироваться под влиянием конкуренции, либо прекратить свое существование. Реформаторские перспективы новой команды Лавренюк оценил благоприятно: у нынешнего руководства страны есть политическая воля, а у профильного министра — "полный карт-бланш".

Порты и реформа моря

За три года перевалка грузов в морских портах выросла с 0,6 до 13%. Экономически привлекательными экспортно-импортные операции стали после снижения ставок портовых сборов на 20%. Важное достижение — создание Морской администрации Украины (МА), единого центрального органа исполнительной власти, который замкнул на себе реализацию государственной политики в сфере морского и речного транспорта. Реформа разграничила функции безопасности и контроля мореплавства, устранила целый ряд коррупционных рисков, упростила админуслуги. Впрочем, до сих пор нерешенным остается вопрос о создании спецфонда для финансирования полноценной деятельности МА.

Юрий Лавренюк Зик

Немало критики в адрес Лавренюка звучало в связи с реформой системы подготовки и дипломирования моряков. Непопулярная, как и все реформы, эта откладывалась с 2013 года — вопреки требованиям международных партнеров. В Одессе, Измаиле, Херсоне и Мариуполе заработали административные сервисные центры, которые предоставляют морякам 75 видов услуг. Теперь вместо нескольких дней на это требуется в среднем 30 минут: без очередей, без бюрократии и без взяток.

Проведены дноуглубительные работы в портах Азовского и Черного морей. В последний раз это делалось 10 лет назад.

Проект "концессия"

Юрий Лавренюк — был едва ли не главным приверженцем концессионного развития инфраструктуры в правительстве. Аргументы очевидны: привлечение эффективных управленцев, инвестиции в экономику, сохранение стратегических объектов в собственности государства, которое должно выполнять исключительно регуляторные и контролирующие функции. "Все государственные стивидоры априори должны быть переданы или в концессию, или в аренду. Приватизация — это утопия", — считает Лавренюк.

В итоге Министерство инфраструктуры первым внедряет пилотные концессионные проекты в морпортах "Ольвия" и "Херсон". По состоянию на начало октября, ими заинтересовались 46 украинских и иностранных компаний. Имущество "Ольвии" передадут концессионеру на 35 лет, инвестиции в портовую инфраструктуру — 17,3 млрд грн. Планируемые отчисления в бюджеты всех уровней — порядка 58 млрд грн. Проект в Херсонском порту рассчитан на 30 лет и предполагает 1,5 млрд грн инвестиций и 14,5 млрд грн бюджетных поступлений. В дальнейшем по такому лекалу концессионные проекты могут реализовать в портах Азовского моря и других ведомственных госпредприятиях.

Впервые пошатнулся многолетний институт "смотрящих" за министерством: руководству и сотрудникам больше не доплачивают конвертами за "правильные" решения. Их стали принимать в интересах экономики, а не в угоду "частным спонсорам". В результате в течение последних трех лет все подчиненные Мининфраструктуры отрасли демонстрируют ежегодный рост от 12 до 50% в год. Это довольно крепкий фундамент, чтобы продолжить позитивные изменения и завершить незавершенное. "Все наши инициативы требуют дальнейшей поддержки и развития как на уровне министерства, так и на уровне государства и наших международных партнеров", — написал Лавренюк, намекнув при этом, что может продолжить работать в сфере инфраструктуры: "Критиканам советую не расслабляться. Продолжение следует".

Кто бы как ни относился к Владимиру Омеляну, сложно поспорить с его компетентностью и с теми тектоническими изменениями в отрасли, которые ему удалось начать. Практическая реализация и ответственность за многие из них была возложена как раз на Юрия Лавренюка. Владислав Криклий получил в управление отрасль, для дальнейшего развития которой достаточно просто завершить начатые ранее преобразования.

По силам ли это молодому и неопытному министру Криклию, станет понятно в ближайшие месяцы. Пока же ему точно стоит подтянуть матчасть и не допускать хотя бы терминологических ошибок. В четверг, 31 октября, в студии "Право на владу", отвечая на вопрос журналиста Сергея Щербины о развитии авиарынка, министр назвал международное авиасообщение морским термином "каботаж". Он обозначает плавание грузов или судов между морпортами одного государства. Казалось, мелочь, но в отрасли такие ляпы не забывают. Вдруг, они показательны.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!