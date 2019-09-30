Дороги, аэропорты и водный транспорт: что пообещал сделать Кабмин за 5 лет

Министерство инфраструктуры Украины за пять лет планирует снизить процент дорожно-транспортных происшествий, повысить скорость передвижения, модернизировать аэропорты, а также развивать морской и речной транспорт.

Для повышения качества железнодорожных услуг будет создан открытый и конкурентный рынок железнодорожных перевозок, говорится в программе деятельности правительства, впервые опубликованной 30 сентября.

В частности, будет обеспечен равноправный доступ к железнодорожной инфраструктуре и справедливая конкуренция между железнодорожными перевозчиками.

Монополиста "Укрзалізницю" реформируют и разделят на отдельные субъекты хозяйствования – оператора инфраструктуры, грузового и пассажирского перевозчиков, а сама компания станет публичной (будет осуществлено первичное публичное размещение акций украинских железнодорожных компаний на международных биржах).

Для обеспечения комфортных, безопасных и быстрых путешествий по автодорогам Украины будет внедрена эффективная система контроля качества строительства дорог и их безопасности на основе ведущих европейских практик.

С этой целью также будут вводиться интеллектуальные транспортные системы в сфере дорожного хозяйства и дорожной инфраструктуры, для защиты дорог от разрушения будет надежно обеспечен габаритно-весовой контроль, в частности с помощью автоматических систем WIM (Weigh-in-Motion) "взвешивания в движении".

Также правительство уделит внимание созданию условий для эффективного функционирования предприятий морского и речного транспорта и портового хозяйства (строительство и модернизация не менее 15 глубоководных причалов с допустимой осадкой от 15 метров; капитальный ремонт шлюзов).

Будет создан конкурентный и эффективный рынок с прозрачными условиями для качественной работы портовых операторов, производителей продукции, перевозчиков и судовладельцев.

Мининфраструктуры пообещало обеспечить граждан и бизнес удобными, доступными и безопасными услугами авиационного транспорта. С этой целью будет поддержана модернизация региональных аэропортов, внедрение новых внутренних и международных рейсов, упрощение доступа на рынок услуг по наземному обслуживанию. Значительное внимание будет уделено развитию авиационных сообщений по модели low-cost.

Ожидается, что развитие пассажирской авиации в Украине будет способствовать повышению мобильности населения и положительно повлияет на производительность труда.

Показателями эффективности работы правительства будет:

● Рост средней безопасной скорости поездов минимум на 10%

● Уменьшение количества аварийных происшествий и инцидентов на 30%

● Уменьшение средних затрат времени в пути для пассажирских и грузовых перевозок на 10%

● Снижение уровня аварийности на 30%

● Рост перевозок пассажиров водным транспортом не менее чем в 2 раза (с 19,1 тыс. до 38 тыс.)

● Рост объемов перевозок грузов на 10% морем

● Приближение средней стоимости билета до среднеевропейских

● Рост пассажиропотока на 60% (с 20 млн. до 32 млн в год)

● Рост грузопотока на 20% (с 94 тыс. т. до 112 тыс. т в год)

● Увеличение аеромобильности населения на 10% (с 5% до 15%)

Министерство инфраструктуры планирует снизить процент дорожно-транспортных происшествий, повысить скорость передвижения, модернизировать аэропорты, а также развивать морской и речной транспорт

Как сообщал OBOZREVATEL, 11 сентября Верховная Рада приняла в целом законопроект №1047, который предусматривает увеличение штрафов для перегруженных фур.

Депутаты приняли решение поддержать проект закона за основу ("за" отдали голоса 323 нардепа), а после и в целом ("за" проголосовал 331 человек).

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