Дороги, аэропорты и водный транспорт: что пообещал сделать Кабмин за 5 лет

Министерство инфраструктуры Украины за пять лет планирует снизить процент дорожно-транспортных происшествий, повысить скорость передвижения, модернизировать аэропорты, а также развивать морской и речной транспорт.
Для повышения качества железнодорожных услуг будет создан открытый и конкурентный рынок железнодорожных перевозок, говорится в программе деятельности правительства, впервые опубликованной 30 сентября.
В частности, будет обеспечен равноправный доступ к железнодорожной инфраструктуре и справедливая конкуренция между железнодорожными перевозчиками.
Монополиста "Укрзалізницю" реформируют и разделят на отдельные субъекты хозяйствования – оператора инфраструктуры, грузового и пассажирского перевозчиков, а сама компания станет публичной (будет осуществлено первичное публичное размещение акций украинских железнодорожных компаний на международных биржах).
Для обеспечения комфортных, безопасных и быстрых путешествий по автодорогам Украины будет внедрена эффективная система контроля качества строительства дорог и их безопасности на основе ведущих европейских практик.
С этой целью также будут вводиться интеллектуальные транспортные системы в сфере дорожного хозяйства и дорожной инфраструктуры, для защиты дорог от разрушения будет надежно обеспечен габаритно-весовой контроль, в частности с помощью автоматических систем WIM (Weigh-in-Motion) "взвешивания в движении".
Также правительство уделит внимание созданию условий для эффективного функционирования предприятий морского и речного транспорта и портового хозяйства (строительство и модернизация не менее 15 глубоководных причалов с допустимой осадкой от 15 метров; капитальный ремонт шлюзов).
Будет создан конкурентный и эффективный рынок с прозрачными условиями для качественной работы портовых операторов, производителей продукции, перевозчиков и судовладельцев.
Мининфраструктуры пообещало обеспечить граждан и бизнес удобными, доступными и безопасными услугами авиационного транспорта. С этой целью будет поддержана модернизация региональных аэропортов, внедрение новых внутренних и международных рейсов, упрощение доступа на рынок услуг по наземному обслуживанию. Значительное внимание будет уделено развитию авиационных сообщений по модели low-cost.
Ожидается, что развитие пассажирской авиации в Украине будет способствовать повышению мобильности населения и положительно повлияет на производительность труда.
Показателями эффективности работы правительства будет:
● Рост средней безопасной скорости поездов минимум на 10%
● Уменьшение количества аварийных происшествий и инцидентов на 30%
● Уменьшение средних затрат времени в пути для пассажирских и грузовых перевозок на 10%
● Снижение уровня аварийности на 30%
● Рост перевозок пассажиров водным транспортом не менее чем в 2 раза (с 19,1 тыс. до 38 тыс.)
● Рост объемов перевозок грузов на 10% морем
● Приближение средней стоимости билета до среднеевропейских
● Рост пассажиропотока на 60% (с 20 млн. до 32 млн в год)
● Рост грузопотока на 20% (с 94 тыс. т. до 112 тыс. т в год)
● Увеличение аеромобильности населения на 10% (с 5% до 15%)
Министерство инфраструктуры планирует снизить процент дорожно-транспортных происшествий, повысить скорость передвижения, модернизировать аэропорты, а также развивать морской и речной транспорт
Как сообщал OBOZREVATEL, 11 сентября Верховная Рада приняла в целом законопроект №1047, который предусматривает увеличение штрафов для перегруженных фур.
Депутаты приняли решение поддержать проект закона за основу ("за" отдали голоса 323 нардепа), а после и в целом ("за" проголосовал 331 человек).
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!