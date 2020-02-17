"Донбассэнерго" озвучила требования к НКРЭКУ по манипуляциям на рынке

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, должна незамедлительно принять меры для прекращения манипуляций на рынке электроэнергии, которые приводят к разбалансировке энергосистемы. Об этом говорится в заявлении, размещенном на официальном сайте "Донбассэнерго".

"Недобросовестные участники рынка продолжают подавать заявки на продажу с заведомо завышенными объемами электроэнергии на РСВ, которые не подтверждены реальными объемами закупки или рабочей мощностью оборудования. За проданные объемы "воздуха" такие продавцы получают живые деньги от оператора рынка, а их открытая позиция впоследствии закрывается на балансирующем рынке по цене на 30 % ниже от РСВ в соответствующем часе, что дополнительно разбалансирует энергосистему", – говорится в заявлении "Донбассэнерго".

В компании призвали отраслевого регулятора опубликовать на официальном веб-сайте перечень участников рынка, допускавших манипуляции на рынке в течение января-февраля текущего года, а также незамедлительно вмешаться в сложившуюся ситуацию, остановить действие искаженных нерыночных механизмов и сократить объемы балансирующего рынка для стабилизации энергосистемы.

Для этого "Донбассэнерго" предлагает НКРЭКУ, прежде всего, внести изменения в Правила рынка, которые усовершенствуют действующие на нем механизмы и исключат риски манипуляций. В частности предлагается, введение дифференцированных внутри-часовых цен при покупке электроэнергии, что сделает невозможным получение манипулятивной выгоды на балансирующем рынке. А также отмена ценовых ограничений на продажу электроэнергии госпредприятием "Гарантированный покупатель", что снимет нерыночные ограничения с крупнейшего продавца на рынке. С полным текстом заявления "Донбассэнерго" можно ознакомиться по ссылке .

Напомним, ранее компании "ДТЭК Энерго" и НАЭК "Энергоатом" призвали органы власти принять оперативные меры по предотвращению манипуляций на рынке электрической энергии.

Народный депутат Украины, первый заместитель Комитета по вопросам энергетики и ЖКХ Алексей Кучеренко заявил, что на рынке электроэнергии проводятся подозрительные сделки, на которых зарабатывают миллионы благодаря схеме, пролоббированной председателем энергетического комитета парламента Андреем Герусом.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!