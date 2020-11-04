Донбасс вернули в 90-е, – в "ДНР" пожаловались на обвал экономики

Идеолог и один из основателей "Донецкой народной республики" Андрей Пургин признал, что главари "ДНР" вернули Донбасс в начало 1990-х годов.

В частности, зарплаты жителям не платят, а бизнес чувствует себя гораздо хуже, чем в Украине. Об этом в Twitter сообщил украинский блогер Денис Казанский.

"Идеолог и один из основателей "ДНР" Андрей Пургин признал, что профессиональные новоросы вернули Донбасс в 90-е. Зарплаты не платят а бизнес чувствует себя гораздо хуже, чем в Украине", – заявил Казанский.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на оккупированной территории Донецкой области работники Енакиевского металлургического завода провели митинги с требованиями погасить задолженность по заработной плате. На акцию протеста собрались работники нескольких цехов.

Также в оккупированном Донецке работники Донецкого металлургического завода написали письмо так называемому главе "ДНР" Денису Пушилину из-за невыплат зарплат.