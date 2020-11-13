России после миллиардной помощи Сирии припомнили Донбасс и Крым: реакция сети

В сети обратили внимание на тот факт, что Россия выделяет $1 млрд на восстановление Сирии, когда Донбасс и Крым пришел в упадок под оккупацией страны-агрессора.

В частности эту новость в своем Twitter опубликовал представитель Украины в Трехсторонней контактной группе, журналист и блогер Денис Казанский.

"Свободные республики Донбасса уже процветают, теперь можно и Сирии помочь. Ахахаха", – написал он.

Реакция сети на российскую помощь Сирии Twitter Казанского

Под его публикацией собралось множество лайков и комментариев пользователей.

"Не все же в луг*ндоне защищать русскоязычное население. Пришел черед Сирии. Гумконвои, кокошники, учебники Родная Речь для будущих ополченцев – вотэтовсё", "С*ка, какие же они у*бищные твари! Позерство и вранье на каждом шагу! И что самое страшное, весь этот жалкий мокшанский плебс, весь этот театр считает приемлемым! Ещё и рукоплещет до крови в ладонях! Тьфу бл*ть! Карфаген должен быть разрушен!", "Сами разбомбили, сами пусть и финансируют восстановление", "Если кто спрашивает, почему такие маленькие пенсии...", "Республикам уже макарошки передавали", "Карабах разгрузил", "Они кормили всю Украину, мифы рушатся", "А Крым вообще цветет и пахнет! Фекалиями", – отреагировали в сети.

Реакция сети на российскую помощь Сирии Twitter Казанского

Реакция сети на российскую помощь Сирии Twitter Казанского

Реакция сети на российскую помощь Сирии Twitter Казанского

Реакция сети на российскую помощь Сирии Twitter Казанского

Реакция сети на российскую помощь Сирии Twitter Казанского

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее глава делегации Украины в ТКГ Леонид Кравчук сказал, что несмотря на гибель военных ВСУ на Донбассе, у него нет претензий ни к России, ни к ОРДЛО. После таких слов его жестко раскритиковали в сети.