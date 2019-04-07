Миллионы жителей Донбасса могут остаться без воды: новые подробности

Миллионы жителей Донецкой области как на оккупированной, так и подконтрольной Украине территории, могут остаться без воды из-за долгов за электричество коммунального предприятия "Вода Донбасса".

Как обстоит ситуация с водоснабжением в регионе, рассказал в эфире ObozTV заместитель министра по вопросам оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

На вопрос об отключении КП "Вода Донбасса", чиновник ответил: "Да, такая информация была, но потом пришла информация, что опять включили".

"Но дело в том, что есть отдельное подразделение, электропитание которого обеспечивается не компанией "Укринтерэнерго", а другим поставщиком энергии. Речь о станции, которая обеспечивает город Мариуполь. Мы получили предупреждение в понедельник, в Верховной Раде было совещание по этому поводу, и этот поставщик предупредил, что 4 апреля он должен отключить эту насосную станцию. Потому ситуация очень сложная и решение этой проблемы требует немедленных действий", – рассказал он.

По словам Туки, речь идет о комплексной проблеме, которая началась задолго до 2014 года.

"Компания была убыточной и дотировалась из бюджета. Но дело в том, что на наши официальные и неофициальные запросы относительно технологических процессов, которые происходят в этой компании, мы не имели возможности получить никаких ответов", – подчеркнул замминистра.

Чиновник уточнил, что речь о коммунальном предприятии, владельцем которого является Донецкая военно-гражданская администрация, однако ДонВГА давно потеряла контроль над этой компанией.

Как отметил Тука, вся деятельность компании сводится только к тому, "чтобы раз в год истерически орать – дайте денег, а то сейчас все будут без воды".

"Вторая проблема заключается в том, что до сих пор не удалось провести ревизию деятельности этой компании. В прошлом году государство выделило 1,8 млрд грн. Такая сумма сейчас требуется от государства руководством компании. В Минске много раз поднимался вопрос, что недопустимая разница в тарифах до 4 раз, поскольку одна из причин возникновения такой задолженности – неуплата за пользование оккупированной частью", – пояснил он.

Замминистра выразил убеждение, что государственные органы "будут делать все возможное, чтобы гражданское население не почувствовало на себе каких-то неудобств". Однако при этом он посоветовал обычным жителям Донбасса сделать запас воды.

Георгий Тука liga.net

Как сообщал OBOZREVATEL:

Задолженность КП "Вода Донбасса" за электроэнергию по состоянию на конец 2018 года составляла 2,4 млрд грн, увеличившись за три месяца 2019-го еще на 200 млн грн.

Приостановка работы "Воды Донбасса" может оставить без воды около 3,7 млн людей, как на оккупированных, так и на подконтрольных украинской власти территориях.

В конце 2018 представители оккупационных администраций начали процесс захвата имущества водоканалов, которые получают воду от КП "Вода Донбасса".

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