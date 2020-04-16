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16 апреля • обновлено в 12:40
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Трамп после "победы" над коронавирусом собрался спасать экономику

1.4т
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США преодолела пик заражения коронавирусом, а президент Дональд Трамп представит "новые принципы" для восстановления экономики.

Об этом американский лидер заявил на пресс конференции 15 апреля, передает Reuters.

"Битва продолжается, но данные свидетельствуют о том, что страна прошла пик новых случаев. Хотя мы должны сохранять бдительность, ясно, что наша агрессивная стратегия работает и очень хорошо работает, могу добавить", – заявил Трамп.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Как сообщал OBOZREVATEL, количество погибших от коронавируса в США является самым высоким в мире. 15 апреля число жертв превысило 30 тыс. после удвоения за неделю.

Отмечается, что кризис, вызванный коронавирусом, подорвал экономику США. Президент США настаивал на том, чтобы вновь открыть бизнес и отменить приказы, чтобы американцы оставались дома для борьбы с распространением болезни.

Во время карантина миллионы американцев потеряли работу, а тысячи предприятий были вынуждены закрыться.

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Автор
Валентина Гембарская Валентина Гембарская
Тема
Коронавирус
Персона
Дональд Трамп
Место
США
Тег
карантин
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