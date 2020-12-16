Domino's Pizza годами уклонялась от уплаты налогов в Украине – источник

В Киеве Государственная фискальная служба разоблачила менеджмент сети пиццерий, работающей под международным брендом, в уклонении от уплаты налогов на 75 млн грн. Источники OBOZREVATEL сообщили, что речь идет о компании Domino's Pizza.

"Организованная преступная группа осуществляла свою деятельность для уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах во время предоставления услуг мобильного питания", – заявил в.и.о. председателя ГФС Дмитрий Сосинович. Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.

По его словам, в результате спецоперации сотрудники ГФС обнаружили и изъяли в офисных и складских помещениях компании цифровые носители, черновые записи, финансовые документы и деньги.

"Должностные лица, действуя в составе организованной группы, в течение длительного периода осуществляли на территории Украины реализацию товарно-материальных ценностей через стационарные и интернет-магазины и скрывали реальные объемы полученного дохода, используя подконтрольных физических лиц-предпринимателей", – резюмировал Сосинович.

Государственная фискальная служба разоблачила менеджмент сети пиццерий ГФС Facebook

Государственная фискальная служба разоблачила менеджмент сети пиццерий ГФС Facebook

Государственная фискальная служба разоблачила менеджмент сети пиццерий ГФС Facebook

Государственная фискальная служба разоблачила менеджмент сети пиццерий ГФС Facebook

Государственная фискальная служба разоблачила менеджмент сети пиццерий ГФС Facebook

Государственная фискальная служба разоблачила менеджмент сети пиццерий ГФС Facebook

Государственная фискальная служба разоблачила менеджмент сети пиццерий ГФС Facebook

Государственная фискальная служба разоблачила менеджмент сети пиццерий ГФС Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве сотрудники Государственного бюро расследований начали проводить обыски в помещениях, которыми пользуются сотрудники Государственной налоговой службы. Чиновников подозревают в злоупотреблении власти с целью уклонения от налогов.