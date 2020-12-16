Domino's Pizza годами уклонялась от уплаты налогов в Украине – источник

В Киеве Государственная фискальная служба разоблачила менеджмент сети пиццерий, работающей под международным брендом, в уклонении от уплаты налогов на 75 млн грн. Источники OBOZREVATEL сообщили, что речь идет о компании Domino's Pizza.

"Организованная преступная группа осуществляла свою деятельность для уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах во время предоставления услуг мобильного питания", – заявил в.и.о. председателя ГФС Дмитрий Сосинович. Об этом сообщается на странице ведомства в Facebook.

По его словам, в результате спецоперации сотрудники ГФС обнаружили и изъяли в офисных и складских помещениях компании цифровые носители, черновые записи, финансовые документы и деньги.

"Должностные лица, действуя в составе организованной группы, в течение длительного периода осуществляли на территории Украины реализацию товарно-материальных ценностей через стационарные и интернет-магазины и скрывали реальные объемы полученного дохода, используя подконтрольных физических лиц-предпринимателей", – резюмировал Сосинович.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве сотрудники Государственного бюро расследований начали проводить обыски в помещениях, которыми пользуются сотрудники Государственной налоговой службы. Чиновников подозревают в злоупотреблении власти с целью уклонения от налогов.