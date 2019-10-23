"Должны пройти все!" Зеленский публично разнес нардепов из-за детектора лжи

Президент Украины Владимир Зеленский призвал всех членов налогового комитета пройти проверку на детекторе лжи.

Такое заявление президент сделал в своем Facebook. По его словам, несмотря на визит в Японию, он держит руку на пульсе и "не даст посеять раздор в свою политическую силу".

"В курсе всех событий, держу руку на пульсе. Ни одно заявление, ни одна информационная операция мимо не проходит. И я не допущу, чтобы кто-то изнутри фракции или извне мог бросать тень на политическую силу, которая получила мандат большинства от народа Украины", — подчеркнул Зеленский.

Именно поэтому он призвал всех членов комитета пройти проверку на полиграфе.

"Если этой проверкой будет установлено хотя бы малейшая вероятность того, что кто-то из депутатов брал деньги за голосование в комитете, этими депутатами должны заняться антикоррупционные органы. Честное и беспристрастное расследование должно снять все вопросы и ответить — какими бы горькими они были.

Так же считаю необходимым поступить и в отношении депутата, который вел сомнительную переписку по "решению вопросов". И если подозрения оправдаются — мы с такими депутатами попрощаемся", - сказал Зеленский.

Он также добавил, что проверка на полиграфе — простой и прозрачный механизм. "А потому — намного лучше, чем выяснение отношений через социальные сети и телеграмм-каналы. Мы шли на выборы под лозунгом "Сделаем это вместе!" Я верил и продолжаю верить в каждое слово из этого лозунга. Итого — то вместе. Вместе делать, вместе отвечать. Не пытаясь быть святее других", — подытожил Владимир Зеленский.

Как писал OBOZREVATEL, в Офисе президента Украины предложили проверить сразу с десяток нардепов от “Слуги народа” на детекторе лжи. Большинство из “подозреваемых” являются членами налогового комитета и не голосовали за законопроект №2047. Законопроект имел цель ликвидировать коррупционные схемы при оформлении сделок с недвижимостью.

Так, в распоряжении OBOZREVATEL появился список депутатов, которые выступали за и против схемы.

Скандальное голосование нардепов

За отмену: Даниил Гетманцев (Слуга народа); Александр Сова (Слуга народа); Александр Ковальчук (Слуга народа); Марьян Заблоцкий (Слуга народа); Алексей Устенко (Слуга народа); Ярослав Железняк (Голос); Галина Васильченко (Голос).

Против отмены (или воздержались): Александр Дубинский (Слуга народа); Алексей Ковалев (Слуга народа); Дарья Володина (Слуга народа); Андрей Холодов (Слуга народа); Ольга Василевская-Смаглюк (Слуга народа); Ирина Аллахвердиева (Слуга народа); Элла Репина (Слуга народа); Олег Марусяк (Слуга народа); Юлия Диденко (Слуга народа); Анастасия Ляшенко (Слуга народа); Олег Воронько (Слуга народа); Алексей Леонов (Слуга народа); Анна Колесник (Слуга народа); Игорь Палица (За будущее); Нина Южанина (Европейская солидарность).

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