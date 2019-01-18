''Должны платить!'' Трамп резко обратился к странам-членам НАТО

США полностью привержены НАТО, однако считают, что другие члены Альянса должны платить больше за свою безопасность.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в своем выступлении в Пентагоне, сообщает AFP. "Мы будем с НАТО на 100 процентов, но, как я сказал странам, вы должны активизироваться и платить", – сказал американский лидер.

По его словам, близкие союзники уже десятилетиями пользуются щитом безопасности США и что его миссия – остановить это.

Дональд Трамп ТАСС

"Мы не можем быть дураками для других. Мы не можем быть такими. Мы не хотим, чтобы нас так называли. И я вам скажу, что спинами они именно так и говорили", – добавил Трамп.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты больше не будут помогать другим странам в решении их военных конфликтов. OBOZREVATEL разбирался, чем грозит резонансное решение Украине.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!