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МирСпорт

/Новости экономики

''Должны платить!'' Трамп резко обратился к странам-членам НАТО

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США полностью привержены НАТО, однако считают, что другие члены Альянса должны платить больше за свою безопасность.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп в своем выступлении в Пентагоне, сообщает AFP. "Мы будем с НАТО на 100 процентов, но, как я сказал странам, вы должны активизироваться и платить", – сказал американский лидер.

По его словам, близкие союзники уже десятилетиями пользуются щитом безопасности США и что его миссия – остановить это.

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Дональд Трамп

Дональд Трамп

ТАСС

"Мы не можем быть дураками для других. Мы не можем быть такими. Мы не хотим, чтобы нас так называли. И я вам скажу, что спинами они именно так и говорили", – добавил Трамп.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент США Дональд Трамп объявил, что Соединенные Штаты больше не будут помогать другим странам в решении их военных конфликтов. OBOZREVATEL разбирался, чем грозит резонансное решение Украине.

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Персона
Дональд Трамп
Место
США
Тег
НАТО
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Проходил мимо
Проходил мимо
Проще говоря штаты будут крышевать НАТО?)
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
Вы должны оплачивать частный ВПК С.Ш.А., а то понимаешь, строят у себя разные танчики и самолетики ... всё покупать у С.Ш.А.
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