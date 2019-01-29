"Должны ответить на агрессию": ЕС пригрозил России из-за Украины

Европейский Союз должен ввести новые санкции против России из-за отказа освободить украинских моряков, захваченных в плен 25 ноября.
Министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен намерен поставить вопрос о введении новых санкций против России на встрече глав МИД стран - членов Евросоюза 18 февраля в Брюсселе, передает УНИАН.
"Обстрел и захват Россией украинских военных судов в Азовском море был абсолютно неприемлемым актом. Тот факт, что Россия до сих пор удерживает в заложниках 24 невиновных моряков, является демонстрацией полного пренебрежения международными правилами", - отметил он.
Глава МИД Дании отметил, что международное сообщество должно решительно отреагировать на эти действия РФ.
"Я считаю, что ЕС должен ответить на агрессивное поведение России, и, если Россия не хочет освободить моряков, я возьму на себя инициативу в ЕС о введении новых санкций", - заявил Самуэльсен.
Как сообщал OBOZREVATEL:
25 ноября корабль РФ протаранил буксир ВМС Украины на выходе из Керченского пролива, Россия применила оружие против украинских военных кораблей, захватив три судна. На борту было шесть раненых, 24 украинца стали военнопленными РФ.
28 ноября Россия заблокировала вход и выход судов в украинских портах Мариуполя и Бердянска в Азовском море. Позже министр обороны Украины Степан Полторак рассказал, когда украинские корабли смогут вернуться в Керченский пролив.
13 декабря ЕС продлил санкции против России на следующие полгода из-за "нулевого прогресса" в имплементации Минских соглашений и потребовал освободить украинских моряков.
По состоянию на 27 декабря все 24 захваченных украинских моряка признали себя военнопленными.
28 декабря адвокат моряков Николай Полозов заявил, что ФСБ оказывает давление на всех пленных украинцев.
В России допустили, что обмен украинских моряков может состояться уже в 2019 году, однако не раньше президентских выборов в Украине.
15 января 19 украинцам продлили арест до 24 апреля, а еще пятерым — до 26.
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