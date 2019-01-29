"Должны ответить на агрессию": ЕС пригрозил России из-за Украины

Европейский Союз должен ввести новые санкции против России из-за отказа освободить украинских моряков, захваченных в плен 25 ноября.

Министр иностранных дел Дании Андерс Самуэльсен намерен поставить вопрос о введении новых санкций против России на встрече глав МИД стран - членов Евросоюза 18 февраля в Брюсселе, передает УНИАН.

"Обстрел и захват Россией украинских военных судов в Азовском море был абсолютно неприемлемым актом. Тот факт, что Россия до сих пор удерживает в заложниках 24 невиновных моряков, является демонстрацией полного пренебрежения международными правилами", - отметил он.

Глава МИД Дании отметил, что международное сообщество должно решительно отреагировать на эти действия РФ.

"Я считаю, что ЕС должен ответить на агрессивное поведение России, и, если Россия не хочет освободить моряков, я возьму на себя инициативу в ЕС о введении новых санкций", - заявил Самуэльсен.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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