Брат Ермака продавал должность за 5 млн? Лерос "слил" новый компромат

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Гео Лерос заявил, что брат главы Офиса президента Денис Ермак продвигал на должность главы НАЭК "Энергоатом" Владимира Купчака, требуя за назначение 5 миллионов.

Соответствующие документы он обнародовал на своей странице в Facebook.

В частности, в октябре 2019 года Денис Ермак направил в офис премьер-министра аналитическую справку относительно "Энергоатома", в которой рекомендует назначить Купчака на должность президента НАЭК.

"Посмотрите внимательно, кто его (Купчака) лоббировал в официальном обращении на премьер-министра, что соответствует видео, которое я также присоединяю, где люди, связанные с Денисом, обсуждают, как возьмут с Купчака за должность пять (похоже, что миллионов)", – написал Лерос.

По словам нардепа, Купчака могут назначить вице-президентом "Энергоатома", поскольку у него не хватает минимально требуемого стажа.

Как писал OBOZREVATEL:

нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос, которого недавного уволили с поста советника президента, опубликовал серию видео, которые якобы свидетельствуют о причастности к коррупции Дениса Ермака, брата главы Офиса президента.

Глава Офиса президента Андрей Ермак поручил СБУ и ГБР разобраться в скандале, обвинив Лероса в клевете и заявив, что ему "придется отвечать публично за каждое слово своей лжи".

Вскоре журналисты установили фигурантов записей, которые опубликовал Лерос.

Спикер Владимира Зеленского заявила, что президент " не собирается реагировать на каждый пост в Facebook".

Позже Лерос пообещал опубликовать новые материалы, которые якобы свидетельствуют о коррупционных связях главы Офиса президента Андрея Ермака.

Тем временем Специализированная антикоррупционная прокуратура начала уголовное производство по факту возможного злоупотребления влиянием при назначении лиц на должности в органы государственной власти.

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