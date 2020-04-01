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1 апреля • обновлено в 09:59
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Брат Ермака продавал должность за 5 млн? Лерос "слил" новый компромат

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Народный депутат от фракции "Слуга народа" Гео Лерос заявил, что брат главы Офиса президента Денис Ермак продвигал на должность главы НАЭК "Энергоатом" Владимира Купчака, требуя за назначение 5 миллионов.

Соответствующие документы он обнародовал на своей странице в Facebook.

В частности, в октябре 2019 года Денис Ермак направил в офис премьер-министра аналитическую справку относительно "Энергоатома", в которой рекомендует назначить Купчака на должность президента НАЭК.

"Посмотрите внимательно, кто его (Купчака) лоббировал в официальном обращении на премьер-министра, что соответствует видео, которое я также присоединяю, где люди, связанные с Денисом, обсуждают, как возьмут с Купчака за должность пять (похоже, что миллионов)", – написал Лерос.

По словам нардепа, Купчака могут назначить вице-президентом "Энергоатома", поскольку у него не хватает минимально требуемого стажа.

Как писал OBOZREVATEL:

  • нардеп от "Слуги народа" Гео Лерос, которого недавного уволили с поста советника президента, опубликовал серию видео, которые якобы свидетельствуют о причастности к коррупции Дениса Ермака, брата главы Офиса президента.

  • Глава Офиса президента Андрей Ермак поручил СБУ и ГБР разобраться в скандале, обвинив Лероса в клевете и заявив, что ему "придется отвечать публично за каждое слово своей лжи".

  • Вскоре журналисты установили фигурантов записей, которые опубликовал Лерос.

  • Спикер Владимира Зеленского заявила, что президент " не собирается реагировать на каждый пост в Facebook".

  • Позже Лерос пообещал опубликовать новые материалы, которые якобы свидетельствуют о коррупционных связях главы Офиса президента Андрея Ермака.

  • Тем временем Специализированная антикоррупционная прокуратура начала уголовное производство по факту возможного злоупотребления влиянием при назначении лиц на должности в органы государственной власти.

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Персоны
Андрей Ермак Гео Лерос
Место
Украина
Тег
НАЭК Энергоатом
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